WhatsApp werkt aan een update voor het verbergen van de ‘Laatst gezien’ melding

Officieel is het nog niet, maar volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan een optie waarmee het mogelijk wordt om de ‘Laatst gezien’ melding per contact te verbergen. Daarmee kun je dan straks bepalen welke van jouw contacten niet meer kunnen zien wanneer je voor het laatst in de tijdlijn van de berichten gekeken hebt. Iets dat, ik spreek uit ervaring, nogal eens tot irritatie kan leiden. ‘Je was toch online? Waarom heb je dan niet geantwoord?’ Ik denk dat ik niet de enige ben die dit soort (WhatsApp) gesprekken wel eens heeft moeten doorstaan.

Voor iedereen of alleen bepaalde contacten

Op dit moment kun je de ‘Laatst gezien’ melding, die enkele jaren geleden geïntroduceerd werd, alleen nog helemaal aan of uit zetten. De bron van deze geruchten baseert de komst van de verbeterde ‘verberg optie’ op een screenshot die genomen is in een testversie van WhatsApp voor IOS.