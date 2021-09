WhatsApp experimenteert met ‘Gouden Gids’ functie

Tientallen jaren was de papieren Gouden Gids dé bron voor iedereen die op zoek was naar een bedrijf in de buurt. Dat internet, en dan met name Google, die taak al lang heeft overgenomen moge duidelijk zijn. De papieren versie van de Gouden Gids is al een tijdje uit het straatbeeld verdwenen. Daarentegen is er wel een wildgroei van online bedrijvengidsen. Daar gaat WhatsApp nog een schepje bovenop doen. De chat-app experimenteert namelijk met een bedrijvengidsfunctie. Facebook wil toch echt een keer geld gaan verdienen aan WhatsApp Ongetwijfeld een volgende poging van WhatsApp om een levensvatbaar verdienmodel op te zetten. Eigenaar Facebook betaalde zich zeven jaar geleden letterlijk bijna blauw aan het binnen hengelen van WhatsApp : 19 miljard dollar! Op zich heel normaal dat het bedrijf, en de aandeelhouders, daar uiteindelijk ook de vruchten van willen plukken. De pogingen om reclame tussen de ‘appjes’ te tonen zijn echter allemaal in schoonheid, of beter gezegd na veel weerstand, gestrand.

Tegenover Reuters verklaarde Facebook dat het bedrijf in Brazilië nu gestart is met het testen van de bedrijvengids functie. Daarin worden alle bedrijven, van winkel tot restaurant en van autorijschool tot installateur opgenomen die een WhatsApp bedrijfsaccount hebben. Als WhatsApp gebruiker zie je straks op de tab contacten de optie ‘Bedrijven in de buurt’ verschijnen. Daar worden de betreffende bedrijven onderverdeeld in groepen weergegeven en kun je natuurlijk ook zoeken naar een specifiek of soort bedrijf.

Geel locatiegegevens delen, mogelijk wel advertenties WhatsApp benadrukt dat de locatiegegevens van de gebruiker niet met de betreffende bedrijven gedeeld worden. Maar het bedrijf zegt ook dat het (nog altijd) niet uitsluit dat men in de toekomst toch weer gaat proberen om advertenties in chats te tonen. Dan zou het dus kunnen voorkomen dat je in de bedrijvengids gezocht hebt naar een schoenenwinkel en je vervolgens, net als op facebook, dagenlang gestalkt wordt met advertenties van… schoenenwinkels. We gaan het zien.