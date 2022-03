Twitter strijdt tegen censuur met een eigen Tor onion service

Twitter werkt aan een eigen Tor onion service. Dit is een service waarmee online diensten, zoals chatboxen en sociale netwerken, ook bereikbaar blijven in tijden dat censuur welig tiert. Het bericht dat Twitter met een dergelijke service gaat komen, is afkomstig van een software-ontwikkelaar die dergelijke diensten al vaker heeft ontwikkeld en uitgerold, voor andere klanten. Alec Muffett tweette gisteren zelf dat hij met de Tor onion dienst voor Twitter bezig is

Helaas hebben de zogenoemde onion-services ook een minder positieve reputatie. Ze worden regelmatig namelijk gezien als verborgen of 'dark web'-services. Dat komt omdat ze vaak ingezet worden door criminele sites. Plekken en platformen waar zaken besproken, geregeld en verhandeld worden die het daglicht niet kunnen verdragen.

Twitter bereikbaar houden

Het besluit van Twitter om een eigen Tor onion service op te zetten heeft uiteraard alles te maken met de censuur die momenteel door Rusland wordt opgelegd. Daar zijn alle sociale netwerken en informatiediensten die niet in handen zijn van de overheid de afgelopen weken, sinds de oorlog in de Oekraïne begon, afgesloten.