Twitter mengt zich in Indiase strijd rondom falend coronabeleid

Twitter heeft een verzoek van de Indiase regering gehonoreerd om 52 tweets van prominente Indiërs te censureren. In de tweets, onder andere afkomstig van politici en beroemdheden uit Bollywood, werd kritiek geuit op het falende coronabeleid van premier Modi. Daarmee mengt Twitter zich in de (politieke) strijd van een land en kiest het de kant van de machthebbers. Twitter bevestigd censuur De gecensureerde tweets van onder andere zittend parlementslid Revanth Reddy, een staatsminister van West-Bengalen Moloy Ghatak, acteur Vineet Kumar Singh; en de filmmaker Avinash Das en voormalig journalist Vinod Kapri, worden in India nu niet meer weergegeven in de feed van lokale Twitteraars. Kapri bevestigde tegenover lokale media dat hij van Twitter een bevestiging ontvangen had dat zijn kritische tweets binnen India geblokkeerd zijn. En hij is, zo meldt Medianama, niet de enige. Ook andere beroemdheden en politici hebben een dergelijke melding van Twitter ontvangen. Ongecensureerd buiten India De gecensureerde tweets worden buiten India nog wel, ongecensureerd, getoond. Daarin is te zien dat de betreffende twitteraars zich druk maken om de nijpende situatie rondom het tekort aan zuurstof in ziekenhuizen. Zuurstof die hard nodig is om de tienduizenden COVID-19 patiënten te kunnen behandelen. Het land kampt momenteel met dagelijkse besmettingscijfers die in de vele honderdduizenden lopen. De criticasters benoemen die nijpende situatie en relateren die aan het falende beleid van premier Modi en zijn regering.

Met name de tweet Moloy Ghatak, een West-Bengaalse politica, is tekenend. Zij vergelijkt premier Modi met de Romeinse keizer Nero. Terwijl het land in brand stat is Modi bezig met campagnevoeren voor zijn herverkiezing.

Filmmaker en voormalig journalist Vinod Kapri tweette over de massacrematies en postte een video van een crematieplaats. Daarbij maakte hij een sarcastische opmerking over hoe de regering de belofte om meer shmashānas (hindoeïstische crematieplaatsen) te maken, nagekomen was.

Inmiddels nemen andere beroemde twitteraars in India het op voor hun gecensureerde landgenoten. Zij vragen Twitter over het waarom van de censuur. Zoals parlementslid Manickam Tagore B. die graag van Twitter wil weten waarom de tweet van Revanth Anumala liegt over de instortende overbelaste gezondheidszorg 200.000 nieuwe corona besmettingen. 'Liegt hij dan? Waar komt deze hypocrisie van Twitter vandaan?'

Het is een bijzondere actie van Twitter om het censuurverzoek van de Indiase overheid te honoreren. Nog niet zo heel lang geleden dreigde Twitter, samen met Google en Facebook Pakistan nog met een vertrek vanwege de censuur in dat land.