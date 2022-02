​Twitter biedt meer mogelijkheden tegen trollen en haatberichten

Twitter was een tijdje nogal uit de gratie door de vele haatberichten en negativiteit op het platform, maar gelukkig is dit sinds een aantal jaar enorm veranderd. Uiteraard blijf je altijd negativiteit houden, maar het is niet meer de standaard op Twitter. Dat komt niet alleen door hoe mensen zijn veranderd, maar ook door bepaalde mogelijkheden die Twitter in het leven heeft geroepen. Eén van die mogelijkheden breidt het nu uit: de Safety Mode.

De nieuwe mogelijkheid wordt toegevoegd door feedback van gebruikers, laat twitter weten. Dat is ook wel begrijpelijk: je wil zo kort mogelijk met haatberichten worden geconfronteerd, dus hoe eerder deze al worden aangemerkt, hoe beter. Je kunt je bovendien erg eenzaam voelen als je ‘s avonds op je telefoon zit en je krijgt allemaal haatberichten binnen. Dat Twitter er een soort van ‘voor je is’ door je alvast te vragen of je misschien van de Safety Mode gebruik wil maken, laat je hopelijk minder slecht voelen.

Twitter

Safety Mode kan worden ingeschakeld in de Instellingen van Twitter, waarna het algoritme kijkt wat de relatie is tussen de persoon die berichten stuurt en de ontvanger, naast uiteraard het sentiment van de tweet. Helaas hebben we hiertoe in Nederland nog geen toegang: in eerste instantie zijn alleen Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nieuw-Zeeland aan de beurt.

Dit alles doet Twitter niet alleen omdat het zo aardig is. Het heeft namelijk ook nogal veel te stellen met overheden die meer inzicht willen in wat Twitter eraan doet om online aanvallen tegen te gaan. Dat geldt niet altijd alleen voor Twitter: vaak pakken overheden in één keer meerdere social media aan met het verzoek dat zij haatberichten sneller moeten tegengaan. Dat is niet alleen een verzoek, want vaak hangen er gigantische boetes aan wanneer social media hier onvoldoende inzicht in geven of onvoldoende aan doen.