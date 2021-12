Minder social media blokkades in 2021

De cybersecurity analisten van Surfshank houden al jarenlang een vinger aan de pols als het gaat om de censuur van overheden op Social Media netwerken. In de afgelopen zes jaar hebben 71 van de 193 landen die ‘gemonitord’ worden de toegang tot social media netwerken wel eens geblokkeerd of ernstig beperkt.

Ontwikkelende landen en dictaturen

Dit jaar zijn in 17 landen in totaal 19 blokkades geteld, die samen 250 miljoen mensen wereldwijd troffen. Vorig jaar waren dat er nog 29. Het goede nieuws is dus dat de toegang tot social media steeds minder vaak gecensureerd wordt. Het slechte nieuws is dat het nog altijd in dezelfde ‘soort’ landen en regio’s gebeurd. Dat laatste is goed te zien als je kijkt naar de wereldkaart. Alle landen die daarop oranje of rood gekleurd zijn hebben zich wel eens schuldig gemaakt aan social media censuur.