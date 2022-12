Meta schikt 'Cambridge Analytica' zaak voor bijna driekwart miljard

Het was ruim vier jaar geleden maandenlang in het (wereld)nieuws. Bij facebook waren door een datalek de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers, uiteraard zonder dat die dat wisten, in handen gekomen van het inmiddels failliete Cambridge Analytica. Vandaag is bekend geworden dat Meta, het moederbedrijf van facebook, een schikking getroffen heeft waarmee er een punt achter deze class-action rechtszaak gezet kan worden. Omdat het om de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers ging, is de schikking niet bepaald mild. Meta moet bijna driekwart miljard ophoesten ($725.000.000).

Hoe zat het ook alweer?

Cambrigde Analytica was een Brits politiek adviesbureau dat haar geld verdiende met het verzamelen van gebruikersgegevens voor gedragsonderzoek en strategische communicatie. Dat gebeurde deels volledig legaal, via een app na toestemming van gebruikers, maar die app kon door het lek bij facebook, ook de data van alle facebook vrienden van die gebruikers verzamelen. En dat was dus niet legaal. Toen dat uitlekte bleef dat uiteraard niet zonder gevolgen. Zuckerberg moest zich verantwoorden, tot en met het Amerikaanse Congres aan toe.

De rechtszaak omtrent dit schandaal liep natuurlijk nog. Binnenkort zou een volgende ronde van zittingen van start gaan. Daar moesten dan ook Zuckerberg, de inmiddels vertrokken COO Sheryl Sandberg en haar opvolger, Javier Olivan, weer komen opdraven om te getuigen en verhoord te worden. Iets waar de betrokkenen, maar zeker ook Meta, dat al maanden in een hoek zit waar het klap op klap krijgt, ongetwijfeld geen trek in hadden. Dan maar even door de zure appel heen bijten en dokken.