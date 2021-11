Facebook test tools voor meer controle over nieuwsfeed

In eerste instantie worden de nieuwe tools getest onder een kleine groep geselecteerde gebruikers en bedrijven, wereldwijd. Facebook streeft ernaar om de nieuwe tools in de loop van 2022 breed beschikbaar te maken.

Onderdeel van de nieuwe tools zijn opties om meer of juist minder content van vrienden, familie, groepen en pagina’s waar gebruikers mee bevriend zijn, in de nieuwsfeed te laten verschijnen. Daarnaast worden bepaalde bestaande functie, zoals Favorieten, Snooze, Ontvolgen en Opnieuw verbinden, beter toegankelijk gemaakt.

Wat je wel en niet te zien krijgt in de nieuwsfeed van Facebook leidt nogal eens tot verontwaardiging bij veel gebruikers van het sociale netwerk. Facebook wil daar iets aan gaan doen. Dat wil zeggen, ze beginnen met het testen van tools die gebruikers in staat moeten stellen meer controle te krijgen over de onderwerpen die in de nieuwsfeed getoond wordt.

Meer controle voor bedrijven

De tools beperken zich echter niet tot controle voor particuliere gebruikers. Ook bedrijven krijgen straks meer controle over welke gebruikers hun content en advertenties te zien krijgen. Zo kunnen zij straks bepalen dat advertenties niet vertoond worden in nieuwsfeeds van gebruikers die zich interesseren voor bepaalde onderwerpen. Vooralsnog zal die controle alleen mogelijk zijn in combinatie met Engelstalige onderwerpen. Bij de eerste tests met bedrijven is gekozen voor de volgende onderwerpen: Facebook News and Politics en Politiek, Tragedy and Conflict en Debated Social Issues.

Uit gesprekken met de branche bleek echter al dat deze oplossing mogelijk niet de behoeften van elke adverteerder oplost. Sommige adverteerders gaven aan dat ze behoefte hebben aan meer controle opties. En dan met name de mogelijkheid om nog gedetailleerder op de inhoud van content te sturen.

De nieuwe tools maken uit van Facebooks voortdurende streven om mensen meer controle te geven over de nieuwsfeed. Het sociale netwerk wil gebruikers de mogelijkheid geven om meer updates (en advertenties) te zien die aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren en content die ze liever niet willen zien kunnen uitsluiten.