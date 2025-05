De nieuwe ice bucket challenge irriteert mensen volop

Het is al meer dan 10 jaar geleden dat de Ice Bucket Challenge een groot ding werd op sociale media. Nu is het terug, maar in een andere vorm. Nog steeds gooien mensen emmers ijskoud water over zichzelf heen en nomineren ze anderen die dat ook moeten doen, maar ditmaal is het goede doel niet de hersenaandoening ALS, maar ‘mentale gezondheid’. Het resultaat is volgens veel mensen erg tenenkrommend.

Ice Bucket Challenge

Wat je namelijk krijgt is dat influencers zich verplicht voelen om een praatje te houden over mentale gezondheid. De een steekt het in op de manier van: ‘Mijn leven lijkt op social media wel zo perfect, maar dat is het echt niet’, de ander zegt dat je vooral met mensen moet praten: er volgt in ieder geval een heel psycho-verhaal van iemand die geen psycholoog is. Sommige mensen gaan zo ver dat ze zeggen dat het juist creators zijn die bijdragen aan mentale problemen van hun volgers. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die juist blij zijn met de aandacht voor dit onderwerp.

Er is echter een groter probleem, namelijk dat nomineren. Door bepaalde mensen wel te nomineren het ook te doen, maar anderen niet, sluit je juist mensen weer buiten. Nu zullen de meeste mensen daar geen nacht minder om slapen, maar het kan wel degelijk effect hebben als iemand die je als een goede vriend ziet niet aan jou denkt voor deze challenge, hoe onprettig het ook is om jezelf nat te gooien met ijswater.

@brookemonk_ The #uscicebucketchallange is rasing awareness for such an important topic. Please don’t be afraid to speak up 🫶 You have 24hrs @Cassie @leah halton @Sam Dezz ♬ original sound – Brooke Monk

Aandacht voor mentale gezondheid

De nieuwe variant komt van studenten uit South Carolina, die twee vrienden verloren door zelfmoord en een club voor mentale gezondheid begonnen. Ze wilden 500 dollar ophalen, maar dat is nu al 400.000 dollar. Een groot succes dus. De verwachting is echter dat het niet zo’n razend succes wordt als die van ALS, maar dat was dan ook de ‘original’. Daar hebben 17 miljoen mensen aan meegedaan, waaronder Lady Gaga en Taylor Swift. Er werd destijds 194 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS en zelfs een doorbraak bereikt.

In Nederland is er in principe geen geld en donatie aan de actie verbonden, maar je kunt natuurlijk het moment wel aangrijpen om iets aan een goed doel voor geestelijke gezondheid te geven. We denken dan aan MIND, 113 Zelfmoordpreventie en StrongMinds. Ook kun je wellicht iemands buddy worden bij Stichting KEA, dat iemand met een psychische aandoening bijstaat in zijn euthanasietraject. Genoeg goede doelen, dus erover praten is zeker een eerste goede stap, maar er kan natuurlijk ook daarna nog veel meer actie kunnen worden ondernomen.