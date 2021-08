De dag van de hashtag heeft zijn eigen hashtag: #HashtagDay

Maar, de hashtag is en blijft natuurlijk een uitvinding van Twitter. Ter ere van de veertiende verjaardag van de hashtag heeft Twitter een speciale hashtag emoji onthuld en krijgt vandaag, HashtagDay, ook eigen hashtag, #HashtagDay. Duidelijk? ;)

Inmiddels is hij dus niet meer weg te denken en wordt de hashtag al lang niet meer alleen op Twitter gebruikt, maar op alle sociale netwerken en -kanalen.

Miljarden hashtags

Voor Twitter is de verjaardag van de hashtag ook het moment om met wat cijfers en leuke tweets en hashtags te strooien. Zo zijn er in de eerste helft van dit jaar al 12,6 miljard Tweets verstuurd die minimaal één hashtag bevatten. En Twitter telde in dat half jaar maar liefst 140 miljoen unieke hashtags.

Waar werden die hashtags dan zo onder andere voor gebruikt? In Nederland bedachten we er dit jaar vooral veel over het Eurovisie Songfestival, schaatsen op natuurijs, Max en Euro 2020.