​Block Party is uit de beta-test: dit moet je ervan weten

Veel mensen zijn verbaasd dat Twitter na al die jaren nog bestaat. Immers zijn er veel social media-platforms bijgekomen die meer bieden dan Twitter. Aan de andere kant is er niets sneller dan Twitter en vormt het voor velen een waardevolle bron van informatie, discussie en vermaak. Zeker mensen die Block Party gebruiken.



Negativiteit op social media

Het internet staat erom bekend niet altijd even vriendelijk te zijn. Politici krijgen de ene na de andere doodsbedreiging, via cartoons worden mensen tot op het bot beledigd en dan zijn er ook stalkers die hun slachtoffer ook via social media maar niet met rust laten. Er is veel negativiteit uit social media te halen, maar gelukkig gloort er licht aan de horizon.

Dat licht is Block Party, een dienst die bestaat om online intimidatie de kop in te drukken. Het heeft lang in beta gezeten maar is er nu uit, waardoor je hem nu kunt inzetten om je Twitterfeed aanzienlijk te verbeteren. Het idee is dat Block Party voor jou de moderatie doet op je Twitter-feed. Hij filtert berichten van bepaalde personen weg (die jezelf kiest) en laat je dit eventueel later nog bekijken, mocht je het wel willen zien. Maar accounts blokkeren die tweets retweeten of liken waar je het echt niet mee eens bent kan ook.