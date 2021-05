​Binnenkort kun je makkelijker in je DM’s zoeken op Twitter

Zoeken in je DM’s op Twitter is nogal een werkje. Het kan namelijk niet. Je moet zelf met je vinger door ellenlange privé-discussies scrollen om te vinden wat je zoekt. Daar komt echter binnenkort grote verandering in: dan kun je namelijk naast zoeken op gebruikersnamen binnen DM’s, zoeken op woorden.

Direct Messages Het zoeken naar een specifieke gebruiker binnen de Direct Messages kon al twee jaar op iOS, maar nu mag Android ook meedoen: je kunt op Twitter eindelijk die ene gebruiker makkelijk vinden in een oerwoud aan DM’s. Nu is dat al een grote winst voor het 15 jaar oude social medium, maar er is meer. Zo wordt er ook wat verbeterd aan die zoekbalk. Later dit jaar wordt er het mogelijk om op woorden te zoeken. De privéberichten zijn hiermee makkelijker terug te vinden, wat erg handig is als je iemand bijvoorbeeld wil confronteren met een eerder gedane uitspraak. Het is een grote plus, want soms duurt het even voordat oudere DM’s zijn geladen. Sowieso is het geen pretje om door een eindeloze waterval van chatberichten te moeten scrollen, zoekend naar een specifiek woord. Beter laat dan nooit kan Twitter dat later dit jaar voor je doen.



Zoeken binnen je DM's Het zoeken naar mensen en groepen binnen je Direct Messages kan ook in de browser. Echter is het ook hier nog steeds niet mogelijk om op woorden te zoeken. Ook de control-F zoekfunctie van je browser gebruiken heeft geen zin: Twitter laadt alleen een klein gedeelte van de DM’s in de browser. Afhankelijk van je instellingen zijn dit er om en nabij de 10 stuks. We zijn inmiddels zo gewend om eigenlijk overal goed te kunnen zoeken, dat deze vernieuwing niet bepaald innovatief voelt, maar juist erg laat. Aan de andere kant gebruiken we Twitter inmiddels zo lang, dat het ook weer heel welkom is om te kunnen zoeken in het oeverloze gekakel dat soms al jaren bezig is in de Direct Messages.

Beeldbron: Free-Photos