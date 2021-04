​5 viral dansvideo’s om uitgezakt op de bank te kijken

Dansen is net als boksen iets wat er heel makkelijk uitziet, tot je het zelf probeert te doen. Poppin en lockin lijkt er bij ongetrainde mensen uit alsof ze een hartinfarct hebben en een poging tot moderne dans lijkt al gauw op semi-dronken gezwalk. Kortom, de beste manier om van dansen te genieten is lekker onderuitgezakt op de bank. Speciaal voor de Dag van de Dans selecteerden we 5 dansvideo’s die om alle goede redenen viral zijn gegaan. Hotline Bling De video van Hotline Bling is meer dan 1 miljard keer bekeken en dat is niet alleen omdat het nummer van Drake zo catchy is (en zo lijkt op het deuntje uit de Nintendo eShop op Wii). Mensen vinden de manier van dansen van de Canadese rapper/zanger zo bijzonder, dat er diverse memes van bestaan. Drake verzint hele nieuwe dansmoves, al is het onbekend of dat uit de koker van Drake zelf kwam of toch van Director X die de regie van de clip in handen had.

Parris Goebel Ze is onder andere de vrouw achter de clip van Sorry van Justin Bieber, maar vooral is ze een geweldige choreograaf. Parris Goebel heeft een heel leger aan vrouwen die ze de meest fantastische moves leert en dat alles komt samen op dé vetste danswedstrijd van de wereld: World of Dance. De onderstaande video is meer dan 200 miljoen keer bekeken en geheid dat je hem ook van voor tot einde wil zien als ie eenmaal aanstaat:

It’s friday then Eén van de meest recente viraal gaande dansvideo’s, dat moet Mufasa’s Friday Dance zijn. Contentcreator Mufasa gaat hierin helemaal los op Push The Feeling On (MK Dub Revisited Edit) van The Nightcrawlers. Hij springt uit de auto en doet wat goede dansmoves terwijl zijn vriend langzaam wegrijdt. Er is zelfs een Mufasa-emoji uit voortgekomen.

Jerusalema dance Toen het coronavirus uitbrak, legde dat veel druk op ziekenhuizen over de hele wereld. Het Afrikaanse nummer Jerusalema van Master KG werd een ware trend onder ziekenhuizen om enerzijds even wat plezier te hebben tussen alle ellende door, maar ook om aandacht te vragen voor het belangrijke werk wat in ziekenhuizen wordt verricht, zeker nu. De onderstaande video van een ziekenhuis in Nairobi is bijvoorbeeld een populair exemplaar, al zijn er tientallen voorbeelden te vinden van allerlei ziekenhuizen (ook in Nederland) die een Jerusalemadansje hebben gewaagd.

Techno Viking Als je de video Techno Viking ziet, dan zou je niet denken dat het verhaal zo’n staartje zou krijgen. Wat lijkt op een grappig filmpje van een man die helemaal losgaat op de Fuckparade in Berlijn in 2000, blijkt wel degelijk van grote invloed te zijn geweest op het leven van deze ‘Techno Viking’. De video kreeg meer dan 10 miljoen views in een half jaar tijd, maar wordt vaak offline gehaald en weer door anderen online gezet waardoor het aantal tegenwoordig moeilijk is om in de gaten te houden. Leuk detail: dat viral gaan vond pas plaats in 2007, nadat het filmpje opnieuw op YouTube werd gezet. De man in de video -die overigens niet MMA-vechter Keith Jardine is- wil graag anoniem blijven, maar heeft wel een rechtszaak aangespannen tegen de videomaker Fritsch. Die moest de man 13.000 euro schadevergoeding betalen, wat bijna al het geld was dat hij had verdiend met YouTube en merchandise.