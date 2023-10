Nieuwe Google Doodle ter ere van Jaap Eden

Google viert vandaag de 150ste geboortedag van de Nederlandse atleet Jaap Eden met een speciale ‘Doodle’ op de homepagina van de zoekmachine. In het begin van de 20e eeuw was hij een internationale sensatie vanwege zijn atletische prestaties en vandaag de dag is hij nog steeds de enige persoon die wereldkampioen is geworden in zowel wielrennen als schaatsen.

Jaap Eden

Jacobus Johannes (Jaap) Eden werd op deze dag geboren in Groningen in 1873, Nederland. Hij werd opgevoed door zijn grootouders en bracht het grootste deel van zijn jeugd door met sporten. Een gepensioneerde Nederlandse schaatser ontdekte de vijftienjarige Eden toen hij aan het trainen was en geloofde dat hij veel potentieel had. Na drie jaar trainen en het winnen van amateurwedstrijden maakte Eden zijn debuut op internationaal niveau. In 1893 won hij zijn eerste wereldtitel bij het WK Allround Schaatsen.

Schaatsen en wielrennen

In 1894 verbrak Eden twee wereldrecords binnen het schaatsen, waaronder de vijf kilometer race. Ondanks dat hij op het hoogste niveau van de wereld schaatste, vond Eden het ook tijd om te trainen en wedstrijden te rijden in het wielrennen. Een andere sport waar hij erg van hield. In datzelfde jaar won hij het wereldkampioenschap wielrennen en vestigde hij later een wereldrecord op de 1000 meter. Eden won nog twee wereldtitels in het schaatsen in Hamar en Sint-Petersburg. Hij schaatste en fietste tot 1902, maar koos ervoor om te stoppen toen zijn prestaties achteruit gingen.

Jaap Eden IJsbaan



In 1961 opende Amsterdam de Jaap Eden IJsbaan, de grootste indoor en outdoor ijsbaan van het land en thuisbasis van de hockeyclub Amsterdam Tigers. Ook werd er een prijs naar hem vernoemd. In 1972 werd de prijs ‘Sportman van het Jaar’ genoemd naar Eden: De Jaap Eden. Tot op de dag van vandaag wordt hij nog steeds beschouwd als een van de meest iconische Nederlandse atleten en zijn geschiedenis blijft schaatsers en wielrenners over de hele wereld inspireren.

Google Doodle