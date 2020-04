​Local SEO optimaliseren om lokaal beter te scoren

Momenteel zijn er veel winkels en bedrijven gesloten door het coronavirus. Sommige ondernemers beleven toptijden, anderen hebben ineens minder werk en dus meer ‘vrije’ tijd. Natuurlijk is dat absoluut niet fijn, maar je kunt als ondernemer deze tijd wel inzetten om bijvoorbeeld je marketing extra onder handen te nemen. Het is een aanrader om bijvoorbeeld de local SEO volledig te optimaliseren, om als dit allemaal voorbij is, beter lokaal te scoren. We geven je graag meer informatie over hoe je dat precies doet!



Wat is ‘local SEO’ precies?

Local SEO zijn SEO-werkzaamheden die je lokale vindbaarheid verbeteren. Laten we een bakkerij als voorbeeld nemen. Consumenten googelen bijvoorbeeld ‘bakker’, maar wat ze écht zoeken, is een bakker bij hen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat Google weet waar jouw bakkerij zich bevindt, zodat je als eerste organische zoekresultaat wordt getoond of beter nog, meteen zichtbaar bent in de uitgelichte kaart. Lokale SEO is qua belang niet te onderschatten; Google gaf recent aan dat lokale zoektermen in zo’n twee jaar maar liefst vervijfvoudigd zijn. Ook spraak-zoektermen hebben hierop invloed; zo vragen mensen bijvoorbeeld aan Siri waar de dichtstbijzijnde bakker is die op dat moment open is. Met locatietechnologie én de informatie die je invult in Google My Business, kan jouw bakkerij zich als een optie aanbieden.

Een bedrijf dat dit heel goed ingesteld heeft, is VGMBox. Dit bedrijf biedt VCA cursussen en VCA examens aan op tientallen verschillende locaties in Nederland. Zo vindt iedereen wel een VCA cursus in zijn of haar buurt. Voor alle locaties werden landingspagina’s aangemaakt, die klanten makkelijk doorsturen naar de cursussen die ze zoeken.

Inzetten op local SEO

Voor elk bedrijf is het belangrijk om ook tijdens deze periode marketing niet uit het oog te verliezen. Als je nu wat extra inzet, kun je daar vast later de vruchten van plukken. Als je wilt starten met local SEO, is het een aanrader om te beginnen met een stevig zoekwoordenonderzoek. Zo weet je wat mensen in Nederland - of in jouw omgeving - zoeken en kun je daarvoor passende landingspagina’s aanmaken. Vul deze pagina’s met interessante content, duidelijke foto’s én contactinformatie.

Wat je ook niet mag vergeten, is Google My Business. Check meteen of je adres en openingstijden kloppen. Zijn deze tijdelijk anders door corona? Ook dat kun je aangeven; dit wordt als een positief sein ervaren door Google. Neem ook eens een kijkje naar je recensies. Als je er niet veel hebt, dan kun je deze periode gebruiken om - indien mogelijk - je vaste klanten te contacteren. Velen schrijven graag een recensie en dat maakt je Google My Business-profiel zo veel sterker.

Veel succes!

[Fotocredits © annetdebar - Adobe Stock]