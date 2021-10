​Jezelf googlen? Je kunt de zoekresultaten beïnvloeden

Wanneer heb jij jezelf voor het laatst gegoogled? Soms denken mensen ten onrechte dat het ijdel is om je eigen naam in die zoekbalk te tikken, maar dat is het niet. Het is ten eerste goed om te weten of er mensen zijn die iets over je schrijven, maar vooral is handig om te weten wat anderen zullen vinden als ze jou googlen.

Naamgenoten op Google

Veel mensen hebben dezelfde naam. Ik voel me altijd een beetje lullig tegenover de -voor zover ik weet- enige andere vrouw waarmee ik een naam deel. Door mijn schrijverij komen er natuurlijk vaak artikelen van mijn hand naar voren op Google. Aan de andere kant ben ik gelukkig geen moordenaar: het schijnt namelijk -vooral in Amerika- wel eens te gebeuren dat wanneer je iemand zoekt, Google er een of andere mugshot van een crimineel bij toont. Dat is toch een heel ander type naamgenoot.

Google zit niet verkeerd door bijvoorbeeld een moordenaar te tonen: als die persoon dezelfde naam heeft, dan is de kans aanwezig dat het algoritme denkt dat je misschien naar die ‘mevrouw janssen’ op zoek is. Aan de andere kant zijn het ook soms ongelukjes of lijken de namen alleen maar op elkaar. Toch is het natuurlijk niet zo heel handig als je ergens solliciteert en Google doet het overkomen alsof je bij de gemeente waarschijnlijk geen bewijs van goed gedrag zal krijgen.