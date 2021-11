​Google's Mobile-First Indexing principe, dit moet je weten

Websites worden tegenwoordig meer bezocht op smartphones dan op desktop. Logisch dus dat Google nóg meer waarde is gaan hechten aan de mobiele versie van een website. Sterker nog; met de komst van Mobile-First Indexing in juli 2019 is het belang van een goed presterende mobiele website belangrijker dan ooit.

Waar in het verleden de desktopversie van een pagina leidend was, wordt tegenwoordig vrijwel uitsluitend de mobiele pagina gebruikt voor indexatie. Is jouw mobiele website snel, gebruiksvriendelijk en biedt het gebruiksgemak? Dan is er bij jou geen reden voor paniek. Heb jij geen -goed presterende mobiele website? Dan ben je, dankzij Google, kansloos!

Wat is Mobile-First Indexing?

Bij Mobile-First Indexing wordt voor het indexeren en het bepalen van de relevantie van een zoekvraag hoofdzakelijk gekeken naar de content op pagina’s van de mobiele site. Hiermee wil de zoekmachinegigant voorkomen dat mensen al Googelend terecht komen op niet-mobielvriendelijke websites. Sinds juli 2019 wordt Mobile-First Indexing standaard toegepast voor alle nieuwe websites. Hoewel de volledige afronding van dit enorme project door Google al diverse keren is uitgesteld, zijn ook oudere/bestaande websites gestaag overgezet naar deze indexatie-methode, waardoor de kans groot is dat ook voor het indexeren van jouw pagina’s inmiddels de mobiele variant leidend is. Mobile-First betekent echter niet mobile-only. Websites die niet mobielvriendelijk zijn worden nog steeds door Google geïndexeerd.

Mobile-First Indexing en mobiele bruikbaarheid

De bruikbaarheid van een mobiele pagina is van groot belang: eerdere updates van Google hebben hier in het (recente) verleden ranking factoren van gemaakt. Er is echter geen directe relatie tussen Mobile-First Indexing en mobiele bruikbaarheid. Sterker nog: deze staan volledig los van elkaar. Wanneer de gebruiksvriendelijkheid van een pagina slecht is op een mobiel apparaat maar de pagina wél mobiel kan worden geïndexeerd, kan (en zal uiteindelijk) dit nog steeds leiden tot Mobile Indexing. Mobiele bruikbaarheid en responsive websites zijn hiervoor geen vereisten; Mobile-First Indexing maakt het in die zin dus nóg relevanter de gebruikservaring van je pagina’s te verbeteren. Je kunt je nu voorstellen wat een slechte gebruikerservaring - of erger: geen mobiele site - voor je rankings doet.

Relatie Page Experience Update

Er is wel een interessante vergelijking te maken met de Page Expe c rience Updates. Voor zowel Mobile-First Indexing als de nieuwe experience updates wordt namelijk gekeken naar de prestaties van pagina’s op een mobiel apparaat. Bij het inzetten Google’s pagespeed tool kan je zowel mobiel als desktop controleren. Let wel op, resultaten voor mobiele apparaten hebben hierbij de grootste impact.

Er zijn echter ook verschillen. Waar Google bij Mobile-First Indexing voornamelijk kijkt naar de content op een pagina, wordt de pagina bij de Page Experience Update voornamelijk bekeken aan de hand van de Core Web Vitals. De focus hierbij ligt expliciet op zaken als de laadtijd van een pagina, hoe snel interactie kan plaatsvinden en hoeveel verschuivingen er plaatsvinden op de pagina.

Mobile-first indexing best practices

Als je weet dat jouw bezoekers je mobiele pagina’s voorgeschoteld krijgen en Google hier ook primair naar kijkt, is het van belang deze te optimaliseren om zowel de gebruiker als de zoekmachine de best mogelijke ervaring te bezorgen. Google heeft sinds de aankondiging en introductie hiervan gaandeweg diverse best practices gedeeld, die we je natuurlijk niet willen onthouden:

Google crawlt de pagina’s van je website met een eigen crawler, Googlebot geheten. Zorg ervoor dat Googlebot toegang heeft tot je content en deze ook kan weergeven;

Zorg ervoor dat de content op zowel je desktopsite als je mobiele site gelijk is aan elkaar;

Gebruik dezelfde headings op de mobiele en desktop-pagina;

Zorg dat de structured data die je gebruikt op zowel mobiel als desktop gelijk is;

Zorg ervoor dat Google je lazy loaded content kan zien;

Zorg ervoor dat je op de mobiele en desktop site dezelfde meta robots tags gebruikt.

En als laatste tip: wil je dat er minder content zichtbaar is voor de mobiele weergave van je website? Kies er dan voor om je content te verplaatsen naar “accordions” of “tabs”. Hiermee wordt de content behouden, maar wordt het op een gebruiksvriendelijke manier ingekort.

Wordt jouw website al mobiel geïndexeerd?

Je checkt het zo!

We kunnen ons goed voorstellen dat jij nu reuze nieuwsgierig bent en graag wil weten of jouw website al mobiel geïndexeerd is. Wij leggen je uit hoe je hier achter komt:

Open Google Search Console Ga naar instellingen Onder het kopje ‘Over’ zie je de of de indexerende crawler een desktop of smartphone Googlebot is geweest.

Maak jij nog geen gebruik van Google Search Console? Dan zul je dit eerst moeten koppelen.

[Fotocredits - weedezign © Adobe Stock]