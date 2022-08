Google past contentranking aan

Google heeft bekendgemaakt dat de zoekmachine haar systeem voor de ranking van content verder gaat verfijnen. Doel is om unieke en waardevolle content, met artikelen die een substantiële lengte hebben, meer autoriteit te geven en dus hoger in de resultaten te laten verschijnen. Daarmee valt (deels) het doek voor de vaak onleesbare, puur op SEO gerichte, artikelen. De zogenoemde ‘clickbait’ content.

Waardevolle content beter ‘ranken’

Het is een ontwikkeling waar Google al langere tijd mee bezig is: het beter ranken van waardevolle content en het uit de zoekresultaten filteren van clickbait en ‘copy-paste content. Toch gebeurt het nog regelmatig dat je op een artikel klikt omdat het hoog in de Google resultaten staat, maar dat in werkelijkheid nauwelijks ‘body’ heeft, of over heel iets anders gaat dan waar jij naar zocht. Een fenomeen dat iedereen die regelmatig over het web surft en de Google zoekmachine gebruikt wel herkent.

Volgende week lanceert Google de “helpful content update” om conent aan te pakken die in de eerste plaats lijkt te zijn gemaakt om goed te scoren in zoekmachines in plaats van om mensen te helpen of te informeren. Deze rangschikkingsupdate helpt ervoor te zorgen dat niet-originele inhoud van lage kwaliteit niet hoog scoort in Search. De update wordt in eerste instantie alleen uitgerold voor de Engelstalige zoekresultaten.