Google Maps wil dat je je voetstappen verkleint voor de aarde

Kleine stapjes nemen, dat is beter voor de natuur. Niet letterlijk natuurlijk, maar Google wil Google Maps gaan inzetten om de voetafdruk van mensen te verkleinen. Google buigt zich de laatste tijd steeds meer over duurzaamheidsvraagstukken, omdat het meent dat klimaatverandering een feit is.

Google Zoeken In Google Maps en in Google Zoeken worden aanpassingen gedaan op het gebied van duurzaamheid. Het idee is dat Google je keuzes voorschotelt die milieuvriendelijker zijn. Als je in de zoekmachine zoekt op klimaatverandering, zie je straks eerst informatie die wetenschappelijk is bevestigd en van autoriteiten komt. Eén van die autoriteiten is bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Zoek je naar vluchten, dan staat er binnenkort vermeld hoeveel CO2-uitstoot er volgt bij een vlucht. Vliegen wordt gelukkig al minder gedaan (en niet alleen door corona). Maar zeker nu bijvoorbeeld de NS ook met betere treinopties komt om door Europa te reizen, is het te hopen dat Google ook alternatieven laat zien voor zulke vliegreizen. Dat is echter nog toekomstmuziek.

CO2-uitstoot van vluchten We moeten dat waarschijnlijk zien als de calorievermelding bij Starbucks. Je kunt op de borden wel zien hoeveel calorieën er in een drankje zitten, maar de barista zal je bij je bestelling niet vragen: “Hey, maar wist je dat de optie met amandelmelk veel minder calorieën bevat?” Het is te hopen dat wanneer het om duurzaamheid gaat wel het geval is, bij Google dan. Hoewel, Starbucks, misschien zit daar ook nog een markt voor jullie. Hetzelfde geldt voor hotels op Google: ook daarin is het verschil in duurzaamheid heel groot. Het gaat dan ongetwijfeld niet alleen om het feit of ze een sticker hebben geplaatst dat je je handdoeken moet recyclen, maar waarschijnlijk ook of ze systemen hebben waarmee de lichten uitgaan wanneer je je pasje uit een kaarthouder trekt. In het verlengde van hotels en vluchten gaat ook Google Shopping tonen hoe duurzaam je gadgets zijn.

Milieubewuste route Wil je in Google Maps een route uitstippelen, dan geeft Google aan welke route eigenlijk milieuvriendelijker is om zo de mate van uitstoot te zo klein mogelijk te houden. Waarschijnlijk doe je er wel iets langer over om ergens te komen, want minder kilometer per uur rijden is over het algemeen beter als het om uitstoot gaat. Dat zal echter in veel gevallen waarschijnlijk weinig uitmaken. Google belooft ook naar zichzelf te kijken: het wil in 2030 alle Google-hoofdkantoren en datacenters CO2-neutraal hebben.