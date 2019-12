​Google Maps brengt woonlocaties 98% van de wereldbevolking in kaart

Je hebt vast wel eens een Google Street View-auto zien rijden, ook al staat jouw straat allang op Google Maps. Google blijft Maps uitbreiden en doet dat met veel meer dan de auto’s alleen. Ook sattelietfoto’s worden gebruikt en hebben er inmiddels voor gezorgd dat de woningen van 98% van de wereldbevolking op het platform vindbaar zijn.



Street View

Street View van Google bestaat inmiddels al 12 jaar. Er zijn al meer dan 10 miljoen foto’s gemaakt die Street View voeden, allemaal door de foto’s van de Street View-auto’s. De satellieten worden gebruikt voor die andere virtuele landkaart: Google Earth. Hiermee zijn inmiddels alle delen van de wereld in kaart gebracht waar 98 procent van de mensheid woont. En een groot deel van de mensheid gebruikt het ook: Google Maps telt maandelijks meer dan 1 miljard gebruikers.

Het is nog nooit voorgekomen dat Google met getallen hierover naar buiten komt, schrijft CNET. Dat zal deels gevoed zijn door het feit dat veel mensen zich aangetast voelen in hun privacy, wetende dat Google alles vastlegt. Het doet dat echter niet voor niets. Street View startte in 2004 en het idee was dat er een landkaart van de wereld moest komen van 360 graden, waarop je meer kon zien dan slechts straten en wegen. Enerzijds werden daarvoor auto’s gebruikt, maar wist je dat er ook mensen zijn die met een rugzak op foto’s maken voor Google? En er zijn zelfs kamelen en schapen die Google hierbij helpen. En, nogmaals: 1 miljard mensen maken op maandelijkse basis gebruik van Google Maps.

Google Maps

Dat betekent ook dat Google veel geld verdient aan Maps. Het verdient jaarlijks meer dan 140 miljard dollar aan advertenties op basis van gebruikersdata, inclusief de advertenties op Google Maps. Welke gedeelte dat precies is, dat laat Google in het midden. Het is er ook zeker nog niet klaar mee: het zal er zelfs alleen maar meer vruchten van plukken. Het gebruikt het nu voor veel meer dan slechts navigatie en advertenties: het heeft er vertaalopties aan toegevoegd, maar ook toont het welke hotels je hebt gereserveerd en voor wanneer.

Bovendien wordt Google Earth ook gebruikt om mijnenvelden te bestuderen of te zien hoeveel containers er in een bepaalde haven staan. Er is ontzettend veel mogelijk, zeker als het nog meer artificial intelligence loslaat op de beelden. Of dat te veel is, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt, Google vindt in ieder geval van niet. Of althans, niet zolang het er zoveel aan verdient.