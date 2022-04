Google in Duitsland onder vuur vanwege illegale cookiebanners

Het is voor veel internetters een bron van ergernis, de sloot aan cookie meldingen die je bij het bezoeken van websites voorgeschoteld krijgt. Een regel die bedacht is om websurfers controle te geven over welke cookies ze wel en niet willen ‘hebben’. Inmiddels leidt het aantal meldingen en de herhaling daarvan op sites die regelmatig bezocht worden – omdat cookies geen onbeperkte geldigheidsduur mogen hebben – tot nogal wat irritatie. Met als gevolg dat veel mensen uit gewoonte op ‘ok’ klikken om er maar vanaf te zijn.

Overtreedt Google de cookieregels?

Uiteraard zijn er ook nog altijd sites die de regels proberen te omzeilen, of de grenzen opzoeken. De vraag is nu of Google die grenzen in Duitsland overschreden heeft. Volgens de Verbraucherzentrale NRW wel en daarom klagen zij Google nu aan. Zij stellen dat Google het aanpassen van cookie-instellingen bewust onnodig ingewikkeld gemaakt heeft.

Het weigeren van de verwerking van cookies is, zo stelt de Verbraucherzentrale, aanzienlijk complexer is dan het geven van volledige toestemming. Bezoekers hoeven maar één keer te klikken om akkoord te gaan met de cookies, terwijl ze eerst naar een tweede niveau van de banner moeten gaan om ze te weigeren. Daar moeten ten minste drie verschillende categorieën cookies afzonderlijk worden afgewezen voordat Google deze instellingen overneemt en gebruikers kunnen terugkeren naar de startpagina.

Door de procedure onnodig ingewikkeld te maken schendt Google de Duitse regels voor gegevensbeschermings van de Telecommunicatie Telemedia Data Protection Act (TTDSG) en de EU-wetgeving, aldus de Verbraucherzentrale.