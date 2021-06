Google gaat laster uit zoekresultaten filteren

Google gaat haar zoekalgoritme aanpassen om de nadelige, en nu voor sommige websites nog zeer lucratieve, gevolgen van lastercampagnes aan te pakken. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat websites, pagina’s en andere online content waarin mensen beledigd of onterecht beschuldigd worden niet meer in de zoekresultaten verschijnen wanneer binnen Google op de naam van die betreffende persoon gezocht wordt. Laster niet meer tonen Google erkent dat het filteren van zoekresultaten op laster op basis van de naam van een persoon nog slechts een volgende stap is in het aanpakken van schadelijke content. Personen die het slachtoffer zijn of worden van laster kunnen daarvan een melding doen bij de zoekgigant. Google zorgt er vervolgens voor dat die content niet meer in de zoekresultaten verschijnt. Daarnaast werkt Google ook voortdurend aan de ‘andere kant’ van het probleem; het opsporen en ‘afsluiten’ van sites die lasterlijke content verspreiden. Als voorbeeld worden BadGirlReport.date en PredatorsAlert genoemd. Sites waar mensen vaak onterecht als dader van zedendelicten aan de online schandpaal genageld worden. Met alle gevolgen van dien. Denk maar aan de ‘pedojagers’ die het recht zelf in de hand nemen. Dat is natuurlijk nooit goed te keuren, maar al helemaal niet wanneer daardoor onschuldige personen het slachtoffer worden.

Best bewaarde geheim Het zoekalgoritme van Google is al vele jaren een van de best bewaarde geheimen van het internet. Dat wil zeggen, niemand, ook binnen Google niet, kent álle ins en outs. Zo wordt ook misbruik van ‘binnenuit’ voorkomen. Mij doet het altijd een beetje denken aan de ‘dodelijke grap’ van Monty Python. Niemand mocht die helemaal lezen of horen. Enfin, laster is natuurlijk allesbehalve een grap. ‘Bovenaan’ staan in Google is ietwat van een heilige graal en kan zeer lucratief zijn. Tel daarbij op dat sites met roddel- en achterklap het doorgaans ook altijd goed doen en je snapt waarom laster zo hoog scoort. Goed dat er nu een begin gemaakt wordt met het blokkeren daarvan.

Het aanpakken van laster is een van de maatregelen die Google neemt om ongewenste en schadelijke content zo veel, en snel, mogelijk ‘onzichtbaar’ te maken. In april van dit jaar schreef de zoekgigant in een uitgebreid blog over het hoe, waarom en wanneer van het verwijderen van content uit de zoekresultaten.