We kennen allemaal de doodles op Google wel, maar wist je dat de zoekmachine ook geweldige Easter Eggs heeft? Dat zijn grappige dingen die gebeuren wanneer je een bepaalde zoekopdracht doet. Google Easter Eggs De nieuwste is die van The Last of Us: daarbij komt er ineens een paddestoel in beeld. Klik erop, en je hele scherm wordt elke klik iets meer overgenomen door schimmels. Grappig, maar dat kan beter. Dit zijn de leukste Easter Eggs op Google.

Friends Er zijn van die easter eggs die wat ons betreft NOOIT mogen verdwijnen. Die van Friends is briljant. Zoek op Google naar Ross Geller -geluid aan!- en klik op het bankje. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer: hi-la-risch. Het leukste is dat het een heel uitgebreide Easter Egg is, want je kunt ook de andere personages uirzoeken: Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Monica Geller, Chandler Bing en Rachel Green. Gelukkig is er geen plek voor Janice, dat scheelt weer een scherm.

Do A Barrel Roll Even een koprol van Google? Dat kan. Zoek op Do A Barrel Roll. Pas wel op, als je het te vaak doet, dan word je er misschien een beetje misselijk van. Liever wat rustiger aan? Zoek dan eens naar 'eskew', het Engelse woord voor scheef. Het is zo klein, maar zo grappig. Plus: Google werkt desondanks nog steeds!

Gotham City Eén van onze favorieten, dat is de Easter Egg van Gotham City. Wanneer je hierop zoekt, zie je in eerste instantie weinig geks, maar rechts verschijnt een soort lampje en als je dat aantikt, dan zet je het Bat Signal aan.

Cha Cha Slide Ken je dat liedje uit 2000 nog? "Sliiiiide to left, sliiiiide to the right: criss cross!" Het is erg catchy en slim gedaan door DJ Casper. Google vindt dat blijkbaar ook. Nog steeds als je zoekt op Cha Cha Slide, zie je rechts een microfoontje verschijnen. Klik erop (uiteraard met geluid aan) en ga zo de hele choreo door met je muis. De Google Zoeken-homepage doet gezellig mee.

Blink HTML Wil je tekst in de ozekresultaat zien knipperen? Zoek dan naar Blink HTML en je ziet hier en daar wat knipperen. Het heeft wel wat hè, zulke Google-zoekresultaten? Daarnaast is er ook de zoekopdracht Marqee HTML, waarbij je het aantal zoekresultaten erg creatief ziet.

Conways Game of Life De Brit John Conway bedacht in de jaren '70 een cellulaire automaat. Eigenlijk is het een soort game, maar ook weer niet: als je erop zoekt in Google zie je waarom. Rechts verschijnen de blokjes en die zijn zwart of wit en maken patronen. Je kunt het alleen niet beïnvloeden.

Nog meer leuke zoekwoorden Wil je meer? Zoek eens op de volgende woorden: festivus

definitie anagram

recursion (dat betekent als iets in herhaling valt)

LGBT (klik rechts op het hartje) RIP Easter Eggs Helaas zijn er ook Easter Eggs die inmiddels op het Google kerkhof liggen. Zo werkt de Thanos Snap-easter egg niet meer, en ook Google in 1998 is verdwenen. Spijtig, want daarmee kreeg je een inkijkje in hoe Google er ook alweer uitzag in 1998, in toch wel een beetje de early days van het wereldwijde web. Beam Me Up Scotty, Wizard of Oz en Chuck Norris zijn ook weg. Google Gravity is verdwenen en hetzelfde geldt voor Atari Breakout, een Easter Egg verstopt in de afbeeldingensectie van de zoekmachine.

elgooG is de redder Daarnaast lijkt de Super Mario Bros.-easter egg te zijn veranderd: er is nog wel een vraagtekenblok te zien, maar hij maakt niet meer dat leuke pling-geluid. Teleurstellend... Gelukkig is er voor veel van de overleden Easter Eggs hoop. elgooG weet er alles van (de link gaat naar de elgooG-variant van het zeer vermakelijke Zergrush). Gelukkig is er ook nog een aantal andere trucjes die Google kan uithalen. Het zijn niet echt Easter Eggs: het zijn gewoon handige mogelijkheden. Zo kun je door 'Flip a coin' even een virtueel muntje opgooien of door 'Fidget Spinner' te zoeken even genieten van een virtuele fidget spinner (ken je ze nog?). Liever even een quiz doen? Kan ook: zoek dan op Earth Day Quiz. En als je Snake mist uit de jaren '90, dan kun je 'Play Snake' zoeken. Veel plezier!