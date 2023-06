Zo weet je of er binnenkort een Street View auto bij je langskomt

Vanaf 22 juni rijden er weer Google Street View-auto’s in Duitsland om te zorgen dat de dorpjes, steden en alles daar tussenin weer up-to-date zijn. Streetview was nogal een probleem in Duitsland, omdat veel mensen er in verband met privacyredenen niets van wilden weten. Nu, 13 jaar later, gaat Google het na een onderzoek met positief resultaat weer doen: Duitsland op de gevoelige plaat leggen. Hoe zit dat eigenlijk met de Street View-auto’s, wanneer rijden ze rond?

Maps met detail

Google Maps is heel handig: je kunt er makkelijk mee naar een plek navigeren. Wil je echter wat meer detail, even zien waar je aan toe bent, dan kun je overschakelen naar Google Street View. Je ziet dan letterlijk foto’s die zijn gemaakt van die bepaalde straat of dat gebouw en dat helpt je beter je weg te vinden, maar bijvoorbeeld ook beter in te schatten of je in een bepaalde buurt wil wonen of zelfs, als je niet meer weet hoe een bepaalde winkel heet maar wel waar hij zit, om op te zoeken hoe die plek waar ze die heerlijke bonbons verkochten ook alweer heet.

Street View van Google is inmiddels alweer 15 jaar oud en in die tijd heeft het extreem veel gedaan. Het heeft meer dan 220 miljard Street View-foto’s gemaakt en dat in meer dan 100 landen. Op die manier is er een vrij heldere 360 graden-kaart van de aarde gemaakt. Inmiddels heeft Google echter een nieuwe camera op voor zijn Street View-auto’s. Deze maakt het mogelijk om bijzondere plekken vast te leggen, zoals de Arabische woestijn en Antarctica.