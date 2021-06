​Wix lanceert tool om het web voor iedereen toegankelijk te maken

Wix, een wereldwijd SaaS platform voor het creëren, beheren en uitbreiden van een online aanwezigheid, kondigde eind vorige maand de lancering aan van de toegankelijkheid wizard. Wix gebruikers hebben daarmee nu een stapsgewijze interactieve oplossing die toegankelijkheidsproblemen op hun sites detecteert en de gebruiker begeleidt bij het vinden van de juiste oplossing.



Webtoegankelijkheid



Wereldwijd gebruiken één miljard mensen webtoegankelijkheid functies om online te navigeren en toegang te krijgen tot informatie. Volgens het World Wide Web Consortium (W3C) betekent webtoegankelijkheid dat tools zo zijn ontworpen, dat mensen met een handicap het internet kunnen waarnemen, begrijpen, navigeren en ermee kunnen communiceren. Veel gebruikers en professionals zijn zich echter niet bewust van hoe ze hun site toegankelijk moeten maken of zijn niet op de hoogte van juridische maatregelen die aan ontoegankelijke sites zijn verbonden.

De toegankelijkheid wizard van Wix is wereldwijd beschikbaar voor alle Wix gebruikers en biedt een eenvoudige stapsgewijze oplossing die gebruikers instrueert hoe ze de toegankelijkheid van hun sites kunnen verbeteren. Door de toegankelijkheid wizard te activeren, wordt de site van de gebruikers gescand en worden toegankelijkheidsproblemen gedetecteerd. Op basis van die problemen krijgt de gebruiker richtlijnen en uitleg over hoe elk probleem handmatig kan worden opgelost. In de laatste stap wordt de site opnieuw gescand om er zeker van te zijn dat de problemen zijn opgelost. Als dat het geval is, is de toegankelijkheid van de site aanzienlijk verbeterd.

Het web is er voor iedereen

"Het web is bedoeld als een plek voor iedereen, en we werken aan ons platform en onze producten om deze visie te dienen", aldus Nir Horesh, hoofd van Toegankelijkheid bij Wix. "Als marktleiders op het gebied van toegankelijkheid zijn we er trots op onze gebruikers een oplossing te bieden om hen te helpen hun websites toegankelijk te maken. Ons toegewijde Toegankelijkheid team werkt voortdurend aan het verbeteren van toegankelijkheidsfuncties voor onze gebruikers en degenen die hun sites bezoeken. Bij het ontwikkelen van de allereerste toegankelijkheid wizard hopen we onze gebruikers aan te moedigen sites te bouwen die meer inclusief zijn en die iedereen kan bezoeken en waarvan iedereen kan genieten."

Wix controleert en actualiseert continu toegankelijkheidsfuncties volgens WCAG, de internationale richtlijnen voor gestandaardiseerde toegankelijkheid van webcontent. Het wordt gebruikers die sites bouwen op Wix ook aangeraden om de lokale richtlijnen te raadplegen, om er zeker van te zijn dat ze in hun land aan de regels voldoen.

Tools & instellingen

Wix biedt tools en ondersteunende instellingen voor gebruikers om toegankelijke sites te ontwerpen, inclusief toegankelijke templates, volledige toetsenbord functionaliteit, alternatieve teksten, koptags, site taal en meer. De toegankelijkheid wizard helpt gebruikers bij het opsporen en oplossen van toegankelijkheidsproblemen die ontstaan tijdens het toevoegen van content en ontwerp aan hun sites, zonder extra kosten voor Wix gebruikers.

Wix heeft twee jaar op rij de Best Accessibility Lighthouse score voor mobile CMS ontvangen door Web Almanac.

[Fotocredits - momius © Adobe Stock]