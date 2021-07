Wehkamp wil meer focus op personalisatie door tech en data

Wehkamp opent een nieuwe Tech Hub om innovaties en nieuwe technologie nog sneller te kunnen integreren in haar website en app. Op die manier wil het bedrijf klanten de komende jaren een meer inspirerende en gepersonaliseerde winkelervaring bieden. En geven ze een betere invulling aan de gekozen strategie om klanten een meer relevant assortiment te bieden op het juiste moment. De Wehkamp Tech Hub zal plaats (en werk) bieden aan zo’n 130 technici die zich bezighouden met onder andere algoritmes, nieuwe technologie en data.

Wehkamp heeft in de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in een robuust, stabiel en schaalbaar platform. Door het gebruik van onder andere een cloud migratie, micro-services en datascience kan Wehkamp razendsnel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Ieder dag bezoeken ruim 600.000 klanten de website en app van Wehkamp, waardoor het bedrijf exact weet waar behoefte aan is.

2,9 miljoen persoonlijke shops



Anneke Keller, CTO bij Wehkamp: "De komende jaren zal de focus meer op tech en de toepassing van data liggen om onze klanten nog persoonlijker te kunnen benaderen en inspireren. We werken eigenlijk iedere dag aan 2,9 miljoen persoonlijke shops die voor iedere Wehkamp-klant ‘real-time’ op maat wordt gemaakt. De Wehkamp Tech Hub is een innovatieve werkomgeving die ons enorm gaat helpen om dit te bewerkstelligen. Een plek waar geëxperimenteerd en geïnnoveerd kan worden. We willen flink uitbreiden met nieuw tech talent, die we samen met onze huidige collega’s een inspirerende en uitdagende werkomgeving willen bieden in onze Wehkamp Tech Hub.”

Flexibel werken



Werken bij de Tech Hub is werken in een innovatieve en inspirerende tech werkomgeving. In het nieuwe hoofdkantoor, dat in november betrokken wordt, krijgt de Wehkamp Tech Hub een eigen omgeving met veel ruimte voor samenwerken, van elkaar leren en resultaten presenteren. Daarnaast zal er ook veel vanuit huis gewerkt worden, ondersteund door een digitale Wehkamp Tech Hub omgeving. Het team dat nu nog uit ruim 100 collega’s bestaat heeft ruimte voor zeker 20 nieuwe tech talenten.

Technologische toepassingen



Wehkamp gelooft erin om mode en lifestyle op een slimme manier te combineren met online technologie en de beste online winkelervaring, om zo een relevant en inspirerend platform te kunnen bieden aan haar klanten en partners. Inmiddels winkelt zo’n 75% van de klanten mobiel en dan voornamelijk via de app. Niet alleen tijdens het winkelen is de inzet van technologie cruciaal, ook het logistieke proces wordt gedreven door technologische innovaties en processen. Hierdoor kan Wehkamp haar klanten een bijzonder snelle en betrouwbare bezorging bieden, die ook nog eens duurzaam is door het gebruik van op maat gesneden pakketten waardoor er meer pakketten vervoerd kunnen worden in dezelfde ruimte.