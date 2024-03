​Webshops pas op: de nieuwe cookiewet wordt volop overtreden

Het belangrijke is dat het overtreden van die wetgeving voor jou als webshop meer invloed heeft dan je misschien denkt. Omdat Google bijvoorbeeld als poortwachter is aangemerkt door de EU, moet je als webshop zorgen dat je het goed voor elkaar hebt. Heb je dat niet, dan zal Google je mogelijk uitsluiten van Google Ads en andere diensten.

We horen wel veel over de Digital Markets Act vanuit het oogpunt van grote techbedrijven, maar vergis je niet: ook als je een kleine webshop runt krijg je hiermee te maken. Sinds vorige week is er nieuwe cookiewetgeving en volgens onderzoek van PaperDigits zou tweederde van de webshops in Nederland die op dit moment overtreden. Het onderzoek werd gedaan onder 81 Nederlandse ecommerce-partijen. Hiermee wordt ongeveer herhaald wat er gebeurde toen de GDPR van kracht werd.

Uit onderzoek blijkt dat 2 op de 3 websites de nieuwe #privacywet overtreden. We hebben met name gekeken naar webwinkels, veel bezochte sites en sites die gevoelige informatie verwerken, zoals financiële-, gezondheids- en datingsites. Lees meer → https://t.co/b7FKkbMmrT #cookies pic.twitter.com/fJEn02jt1M

Cookiewetgeving

Maar goed, wat moet je nu precies doen om aan die nieuwe cookiewetgeving te voldoen? Het belangrijkste is dat je gebruikers meteen vraagt of je ze mag volgen (via de bekende cookiebanner die je wel kent van andere websites). Gaat een persoon daarmee akkoord, dan mag je dus gegevens verzamelen en die doorsturen naar bijvoorbeeld Google Ads. Vraag je hiervoor geen toestemming, maar gebeurt dit verzamelen en sturen van data wel, dan ontstaat er een groot privacyprobleem.



Je moet Google ook laten weten dat je die data verzamelt en dit op een goede manier aanleveren: iets dat vaak niet gebeurt. Wil je weten hoe je zoiets goed aanpakt, dan raden we je aan om de Cookie Consent V2-regels erop na te slaan. Misschien lijkt het een ver-van-je-bed-show, al die nieuwe EU-regels, maar ze hebben dus wel degelijk invloed op je. Niet alleen omdat je in overtreding bent, maar ook omdat Google de kraan kan dichtdraaien als het merkt dat je het niet goed aanpakt. Je vindt er meer over door te zoeken naar ‘consent mode’, en bijvoorbeeld te kijken bij Google zelf.