​Voetbalwedden.net: "Ruim helft van alle voetbalwedders wil Unibet terug"

Voetbalwedden.net deed onderzoek naar online wedden en kwam tot de ontdekking dat meer dan de helft van de mensen die graag wedden op sport een account zou aanmaken bij Unibet als het een licentie zou krijgen in Nederland (59,3 procent).



Het is je vast al opgevallen op televisie, radio en internet: legaal online gokken is sinds oktober 2021 legaal in Nederland. Je moet hiervoor wel aan eisen voldoen: je moet oud genoeg zijn, ingeschreven staan in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en je moet wel gokken bij een aanbieder die een vergunning heeft bij de Kansspelautoriteit. Voor oktober 2021 was het niet mogelijk om online legaal te gokken.

Legalisering van bookmakers

Iets waar veel mensen blij mee waren, want meer dan de helft van de Nederlandse gokkers is niet te spreken over de legalisering van de bookmakers. Bovendien moest Unibet door de nieuwe regelgeving verdwijnen en dat 53 procent van de ondervraagden voor Voetbalwedden.net zou het graag terugzien.

Unibet is een online gokbedrijf dat onder andere bingo’s, krasspelletjes, online poker en sportwedden aanbiedt in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het is een groot bedrijf dat jaarlijks honderden miljoenen omzet en meer dan 13,5 miljoen klanten heeft. Het is afwachten of Unibet nu de regels hier zijn veranderd toch inderdaad weer voor zo’n Nederlandse licentie zal gaan, maar de sportwedfans zijn er in ieder geval klaar voor.

Uit het onderzoek van Voetbalwedden.net blijkt dat Bet365 de populairste bookmaker is, maar dat dat meteen weer Unibet zou zijn als het een licentie zou hebben. Dit, en meer, kwam voort uit het ‘Grote Nederlandse Bookmaker Onderzoek’ dat georganiseerd werd door VoetbalWedden.net, de allergrootste community voor mensen die wedden op voetbal. Bet365 genoot als legale wedsite een vliegende start, mede dankzij aantrekkelijke acties voor nieuwe leden. Bet365 is de grootste goksite ter wereld, waar je zowel casinospelen kunt doen als wedden op sportwedstrijden. Wereldwijd heeft deze site meer dan 50 miljoen leden, dus geen wonder dat veel gokkers er blij mee waren dat het sinds oktober een Nederlandse licentie heeft.

Onderzoek over bookmakers

Het onderzoek van Voetbalwedden.net toont ook aan dat zeker niet alle mensen die graag gokken ook daadwerkelijk blij zijn met de legalisering ervan. Dat komt vooral door het verbieden of ontbreken van specifieke aanbieders. Ook mist het wedden op corners en kaarten momenteel, terwijl dat voor veel mensen die graag op sporten gokken juist heel belangrijk is. Er is dus wel wat gewonnen, maar ook veel verloren: precies hoe dat ook in wedden kan gaan. Er deden meer dan 200 mensen mee aan het onderzoek en de gemiddelde leeftijd van de respondenten is 33 jaar. 12 procent van die mensen speelt nog wel eens bij een illegale bookmaker, wat waarschijnlijk alles te maken heeft met die corners en kaarten.

Inmiddels is het de bedoeling dat je alleen nog bij legale bookmakers speelt, want de online gokwereld is meer gereguleerd. Zo kunnen we nu op de voetbalwedstrijden die elke week plaatsvinden legaal online een wedje leggen. Het heet immers niet voor niets wedstrijd.

[Fotocredits - Framestock © Adobe Stock]