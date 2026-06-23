Het UWV geeft aan dat AI en digitalisering zeker in bepaalde sectoren een enorm gat slaat in de hoeveelheid banen die beschikbaar is. Het ziet kansen in de wereld van huisdieren en de bouw, maar zeker kantoorwerk wordt flink bedreigd door kunstmatige intelligentie

Meer dieren en meer bouw

Uit een rapportage van UWV blijkt dat metselaars, voegers, dierenartsassistenten, budgetconsulenten en facilitair managers beroepen zijn die erg gewild zijn. Er wordt veel gebouwd en er zijn steeds meer huisdieren. Daarnaast zorgen de financiële problemen van veel mensen er ook voor dat er meer ruimte is voor budgetconsulenten, schuldhulpverleners en bewindvoerders. Niet bepaald iets om toe te juichen, maar in ieder geval wordt dat nog niet aan AI overgelaten.

Er zijn ook veel beroepen die altijd veelgevraagd blijven, de zorg, de horeca, transport, daar zijn altijd wel mensen nodig. Er zijn ook sectoren waarvan je zou denken dat daar altijd wel mensen nodig zijn, die toch wat minder kansrijk zijn geworden. Denk aan politieagenten, docenten vo maatschappelijke vakken en docenten hbo/wo economie en recht.

Het UWV ziet ook dat AI invloed heeft op een afname van het aantal banen in bepaalde sectoren. AI had al een negatieve invloed op beroepsgroepen als de grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers, maar er komen nu steeds meer beroepen bij. Het UWV laat weten: “Nu zijn ook de kansen afgenomen in de klantcontact- en reclamewereld waar taken deels door AI overgenomen kunnen worden. Naast dat taal- en creatieve beroepen kwetsbaar zijn, is er ook minder werk voor accountmanagers in de reclame doordat opdrachten kunnen opdrogen. Wat betreft klantcontact nemen AI-gestuurde chatbots een deel van het werk over.”

AI neemt het over

Kortom, we dachten misschien al die jaren dat robots ons fysieke werk zouden overnemen, maar het wordt toch wel heel duidelijk dat AI juist het denkwerk overneemt. Je kunt veel beter iets met je handen doen. Het is interessant om te zien dat dus over het algemeen MBO-banen kansrijker zijn dan banen voor hogeropgeleiden. Tegelijkertijd zeggen AI-bedrijven dat kunstmatige intelligentie er juist voor zorgt dat er meer banen komen. Amazon recent nog: dat komt wel met steeds meer robots in zijn distributiecentra, maar tegelijkertijd zegt het ook dat het het personeelsbestand in Europese distributiecentra met 25.000 mensen zal uitbreiden. Robots hebben toch mensen nodig om hun werk te checken, net als AI -op dit moment dan-.