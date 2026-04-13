Vanwege het feit dat waarschuwen slechts beperkt lijkt te helpen, coach ik hieronder éénmalig diegenen die tegen beter weten in vast blijven houden aan een rotsvast vertrouwen in het internet en/of de mensheid. Mijns inziens vallen diegenen te scharen onder de verzamelterm 'gemakszoekers', maar veel anderen zouden hen ronduit lui noemen. Veel sterkte als je mijn onderliggende hints uiteindelijk toch niet weet op te pikken!

Vaar steevast op influencers

Het volgen van en het vertrouwen op influencers is over het algemeen een uitstekende strategie om nooit misleid te worden. Iedereen weet immers dat influencers per definitie integer zijn en nooit enig financieel belang hebben bij de producten die ze aanbieden. Ook mag algemeen bekend verondersteld worden dat influencers nooit hypes volgen om zoveel mogelijk volgers te verzamelen. Dus als je steevast vaart op influencers heb je gewoon de beste garantie dat de door jou aangeschafte producten onbaatzuchtig, goedkoop, kwalitatief en hypevrij zijn.

Foodinfluencers zijn hierbij helemaal 'het neusje van de zalm'. Gegarandeerd dat zij nooit meegaan in hypes, maar gewoon exact weten wat jij op enig moment moet slikken aan prijzige extra vitaminen, mineralen, supplementen of eiwitten. Liever meer dan minder is bovendien hun motto. Volstrekt invoelbaar, zeker als jij voldoet aan het derde kopje 'Eet vaker slurpfruit en ander ultrabewerkt voedsel'....

Huisarts, diëtist, voedingsdeskundige....ha, ha, ha,....da's zo ontzettend 'oldschool' en dus voor losers! ;) Nee, jij als moderne digitale nomade vaart op een vaste kring van influencers. Succes, you'll beat them all to the end! (overigens niet te verwarren met 'in the end', ha, ha, ha)

Klik vaker op Google-, Meta- of TikTok-advertenties

Het ingaan op advertenties op sociale media is minimaal net zo verantwoord als het volgen van influencers. Het is namelijk totaal niet zo dat de aanbieders achter dergelijke advertenties enorme of ronduit criminele bedragen hebben opgehoest om jou te bereiken. Als je bovendien het geluk hebt dat deze aanbieders toevallig niet crimineel zijn, dan heb je tenminste niet eindeloos hoeven zoeken naar veronderstelde onbaatzuchtige, goedkope, kwalitatieve en hypevrije producten.

Enne, mocht het toch een keertje misgaan - bijvoorbeeld omdat criminele netwerken op grote schaal advertenties blijken te hebben ingekocht bij bovenstaande goedbedoelende techreuzen - dan is de vriendelijke helpdesk van Google, Meta of TikTok altijd prompt te bereiken en staan ze je met raad en daad persoonlijk terzijde. Chapeau, what could go wrong?

Eet vaker slurpfruit en ander ultrabewerkt voedsel

Foodingenieurs zijn decennialang bezig geweest om speciaal voor jou slurpfruit en ander ultrabewerkt zacht voedsel te ontwerpen. Gewoonweg, omdat ze het beste met jouw gezondheid voor hebben. Het zou op zijn minst behoorlijk ondankbaar van je zijn om dat te negeren. Jij wilt toch ook een instantane suikerpiek van die vezelarme broodjes, burgers, friet en pizza's van 's lands grootste snackketens? Het vet zorgt er hierbij voor dat die zachte en zompige producten niet blijven steken in jouw slokdarm. Wat wil je nog meer?

Nou, in ieder geval geen harde stukjes meer in mijn voer zou ik zeggen. Wat dat betreft komen de supermarkten ons mooi tegemoet, want de meeste producten op ooghoogte betreffen ultrabewerkt zacht voedsel. En wat betreft die steevast terugkerende verhalen dat je hier op den duur laaggradige ontstekingen, diabetes, allerhande soorten kanker of darmkanker van kan krijgen?

HALLOOO....probeer ik jou met dit artikel niet juist te wapenen tegen alles wat je zomaar op het internet leest.....nou, doe er dan ook direkt je voordeel mee en negeer alle signalen van Gezondheidsraad en Voedingscentrum! Stomme voedingsnerds zijn het die jou proberen te vertellen wat je het beste in je mond kan stoppen. Nooit in meegaan zou ik zeggen, uitgezonderd mijn vriendin natuurlijk, wink, wink....

Wees een digitaal wonder en vink alles in recordtempo af

Jij weet jouw weg wel te vinden in het moderne digitale landschap. In een moordend tempo beantwoord je emails, apps en vink je ontvangen betaalverzoeken via email, sms of app af. Gedaan is gedaan, is jouw motto. Links zijn er om op te klikken, nietwaar? Achterstallige betalingen bij de belastingdienst, het centraal justitieel incassobureau, jouw zorgverzekering, telecomprovider of waar dan ook, jij zorgt er wel voor dat het allemaal snel betaald wordt. Niemand die jou ooit een vrek of een schuldenaar zal noemen, hûh!

Hoezo jouw persoonlijke online dossiers vooraf inkijken, voordat je jouw betaalverzoeken via email, sms of app afhandelt? Dat kost alleen maar extra tijd die je liever besteedt aan je postzegelverzameling of aan punniken. Sorry - ik kan immers slechts refereren aan mijn eigen hobby's - maar in tegenstelling tot mij ben jij wél een digitaal wonder. Voor jou geen ongevraagd toegestuurde link te link. Trouwens ehh, de bank grijpt toch wel echt in bij een valse betaling, nietwaar, toch??

Voor wat betreft ongevraagde investeringsmogelijkheden....vooral niet te lang wikken en wegen, want dan vis je gegarandeerd wéér achter het net. Jouw cryptoinfluencer heeft je daar speciaal voor gewaarschuwd en onder druk gezet, nietwaar? Hetzelfde geldt natuurlijk voor ongevraagde verkoop op straat, aan de deur of over de telefoon. Buitenkansjes speciaal voor jou bestemd die je eigenlijk niet mag laten lopen als je geen sukkel wilt zijn. Een snelle beslisser is een zekere beslisser! Hardlopers zijn....ehh....winnaars, alles valt jouw kant op!

Voor diegenen die het echt niet snappen, bovenstaande wijsheden zijn uiteraard volledig satirisch bedoeld, juist voor diegenen die het echt niet snappen!