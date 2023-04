SIDN lanceert de Yivi identity wallet app

De SIDN heeft deze week een nieuwe app uitgerold, Yivi. Deze app, een identity wallet, vervangt IRMA. Dat was een concept van hoogleraar beveiliging, privacy en identiteit, Bart Jacobs. SIDN heeft dat concept de afgelopen jaren doorontwikkeld, met de Yivi identity wallet app als resultaat.

Decentraal, open source en privacy vriendelijk

Yivi (spreek uit als jievie) staat voor 'jouw digitale leven’. Met de app kunnen gebruikers veilig en makkelijk inloggen en bewijzen wie ze zijn zonder te veel gegevens te delen. Yivi is gebouwd volgens de volgende principes: decentraal, open source en privacy vriendelijk. Decentraal betekent dat de persoonsgegevens die een gebruiker in zijn Yivi-app zet, niet ergens centraal in een database worden opgeslagen.

"Gebruikers beslissen zelf welke gegevens met wie worden gedeeld. Daardoor houdt een individu de regie en controle over deze persoonsgegevens. Daarnaast is alle code van Yivi openbaar en staat de privacy van de gebruiker altijd voorop. Omdat er in de toekomst steeds meer gegevens digitaal worden uitgewisseld, maken we ons sterk voor oplossingen zoals Yivi waarmee Nederlanders op een veilige manier online hun gegevens kunnen delen", vertelt Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN.

Uit onderzoek dat in opdracht van ISDN uitgevoerd is, blijkt dat Nederlanders veiligheid en privacy de belangrijkste aandachtspunten vinden bij het inloggen op een website of app en bij het delen van gegevens.