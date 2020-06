​Sharenting: 4 op de 10 Belgische ouders deelt zonder toestemming foto’s van hun kids

Het Belgische Telenet heeft onderzoek gedaan naar het delen van foto’s van de kinderen, zonder daarbij toestemming te vragen. Er zijn meer ouders die op deze manier aan ‘sharenting’ doen dan je denkt. 40 procent van de ouders doet het wel eens.



Portretrecht

Hoewel je als ouder veel mag bepalen voor je kind, is het portretrecht in principe altijd in handen van het kind. Nu komt het vaak voor dat ouders al een hele internetaanwezigheid voor het kind creëren, zonder dat hij of zij kan aangeven of dit gewenst is. Meestal is het geen probleem, maar het kan later zomaar problemen opleveren.

Vlaamse -maar ook een heleboel Nederlandse- ouders vragen nooit of misschien heel soms toestemming aan hun kind voor er een foto van hem of haar op social media wordt geslingerd. Een beetje hypocriet, want in hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat 80 procent van de ouders het belangrijk vindt dat hun toestemming of mening gevraagd wordt voordat men publiceert.

Je kinderen op Facebook

Telenet doet zo’n onderzoek trouwens niet toevallig. Het heeft een bewustwordingscampagne gecreëerd rondom sharenting. Zo krijgen ouders extra handvatten om met kindlief te bespreken wat er al dan niet online verschijnt. Er worden diverse bekende en minder bekende Belgen in opgevoerd. Daarnaast kunnen ouders ook achteraf alsnog toestemming aan hun kinderen vragen of een bepaalde foto online had gemogen. Zo niet, dan is het bij Telenet mogelijk om de foto gratis te laten afdrukken en thuis te laten bezorgen.

Hoewel dat heel sympathiek is, is het natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling dat je achteraf nog met die vraag komt. Staat een foto eenmaal op social media, dan is die op het internet vereeuwigd. Zelfs als je goed oplet wie de foto zoal kunnen zien, ook als dat alleen bekenden van het kind zijn, dan nog moet je even vragen of hij of zij het goed vindt. Een baby kan waarschijnlijk niet antwoorden, maar dat is dus geen kwestie van: wie zwijgt, stemt toe. Om het zekere voor het onzekere te nemen, kun je dan beter de foto niet plaatsen.

Foto's op social media

Er zijn veel verschillende meningen over het plaatsen van kinderfoto’s op social media, of dat nu met of zonder toestemming wordt gedaan. Of je nu een daddy influencer bent die constant foto’s plaatst of een moeder die één keer een foto van haar pasgeboren baby op Facebook zet om het goede nieuws wereldkundig te maken, je keuzes zullen altijd wel spanning opleveren met andere ouders, of intern.

Juist daarom is het goed om af en toe bij deze beslissingen en meningen stil te staan. 15 procent van de respondenten uit het Telenet-onderzoek kiest er bewust voor nooit foto’s van hun kinderen te delen. Maar ook dat kan een uitdaging zijn: via een vriendje of een kinderdagverblijf kan er toch een foto online komen te staan. Goed om daar dus meer aandacht voor te vragen, zodat gesprekken met anderen iets makkelijker te volgen zijn.