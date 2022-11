Radiostations kun je ook prima online in de browser luisteren

We zijn inmiddels zo gewend alles te krijgen wanneer wij dat willen, dat je bijna zou denken dat radio niet meer bestaat. Tot je in de auto stapt, want dan is de kans groot dat je toch weer dat ene radiostation automatisch door je speakers hoort schallen. Dan realiseer je je weer dat je die ene gezellige deejay mist, of weten wat er in Nederland nou écht populair is qua muziek.



Online radio luisteren

Radio luisteren kan natuurlijk met een app, maar je kunt ook heel makkelijk en vrijblijvend in een browser naar de radio luisteren. Online-radio.nl is een plek waar dat mogelijk is. Je kiest zelf welke zender je wil luisteren. Dus of je nu het deejay-vrije Skyradio wilt horen of toch liever het gezellige gekwebbel van de ochtendshow op 538, je hoeft er geen radio voor te hebben om radio te kunnen luisteren. Zelfs geen apps, wat het een nog toegankelijke medium maakt.

Het fijne aan radio luisteren is dat je zowel op de hoogte bent van muziek die op dat moment erg geliefd is, als van bijvoorbeeld het belangrijkste nieuws, het weer en waar er files staan. Het nadeel is dat je vaak wel naar commercials moet luisteren en dat je dus niet wanneer jij het wil bepaalde muziek kunt beluisteren. Je bent nu eenmaal overgeleverd aan wat de deejay je voorschotelt.

Top 2000

Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Zeker nu december eraan komt, zal het radio luisteren weer enorm toenemen. Dat komt vooral omdat de Top 2000 elk jaar weer veel radioluisteraars trekt. Deze lijst van 2.000 nummers die elk jaar weer wordt samengesteld door de luisteraars en steevast nummers als Bohemian Rhapsody en November Rain in de top 10 heeft, heeft elk jaar weer verrassingen. Die ene keer dat kijkers het Pokémon-lied heel hoog stemden bijvoorbeeld. Ook biedt de top 2000 ondanks zijn vele clichés ook een actueel kijkje in de wereld. Zo kunnen we ons voorstellen dat we dit jaar onder andere een nummer van Aaron Carter en Vader Abraham in de lijst zullen tegenkomen. Mensen die ons dit jaar zijn ontvallen en waar mensen zo aan het einde van het jaar toch even bij stil willen staan.

De top 2000 is ook een radio-evenement dat wat meer geaccepteerd is op de werkvloer. Zeker in bedrijven waar altijd hard een radio aanstaat is vaak wat gesteggel over de muziek of het radiostation dan wordt gekozen: Maar er is altijd een moment in het jaar dat mensen toch wel degelijk begrijpen dat de top 2000 er nu eenmaal bij hoort. Het oer-Hollandse radio-evenement is extra populair omdat Serious Request de laatste jaren aanzienlijk is verzwakt nu er geen glazen huis meer is. En hoe kun je makkelijker radio luisteren dan even in de browser naar een website te gaan en dat aan te zetten over de speakers van je laptop, of desnoods met een Bluetooth-speakertje erbij.

Het is fijn om het af te wisselen: even naar je favoriete streamingsdienst luisteren naar muziek die jij het liefst hoort, en dan weer te kijken of er op de radio nog iets nieuws te ontdekken valt. Zowel op het gebied van muziek, als op het gebied van het weer of het wereldnieuws. Het is fijn om daar niet een heel aparte app voor te hoeven downloaden en om daar gewoon even snel via de browser naartoe te kunnen gaan. Je kunt zo bovendien makkelijk wisselen tussen radiostations, mocht er echt een nummer op de radio komen waar je niet op zit te wachten.

[Fotocredits - jakkapan © Adobe Stock]