Populaire Nextdoor buurtapp stopt met berichten doorsturen naar politie

Nextdoor is in Nederland een veelgebruikte applicatie om met ‘je buren’ te praten over: de aanschaf van zonnepanelen, een foto van je vermiste kat, een oproep voor een loodgieter of over de zoektocht naar een tuinman. So far, so good en eigenlijk hartstikke handig, ook omdat er door het ‘hyper-local’ gebruik ook nog een soort sociale controle overheen ligt.

Een andere functie is dat de app (naast Whatsapp Buurtpreventie) ook wordt gebruikt voor veiligheid met behulp van de functie ‘Doorsturen naar de politie’. Hiermee kun je een geplaatst bericht doorsturen of melding maken van verdachte situaties of personen die duidelijk andere bedoelingen hebben. Iets wat wel handig is maar sowieso moeilijk voor de politie is om deze doorgestuurde berichten op de juiste waarde in te schatten.