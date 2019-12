​Originele Max Verstappen-helm (2017​) gaat onder de hamer

Altijd al een gesigneerd attribuut willen hebben van de meest populaire Formule 1-coureur van Nederland? Dan is dit je kans. Deze week wordt namelijk een originele helm van Max Verstappen geveild.



Max Verstappen hype



Als er iemand is die zich de laatste jaren op de kaart van de Nederlandse sport heeft gezet, dan is het Max Verstappen. Sinds hij onderdeel uitmaakt van de Formule 1 is de sport ongekend populair in Nederland en de inmiddels 22-jarige coureur is dan ook uitgegroeid tot een heuse nationale held. Hij was in 2015 de jongste debutant aller tijden binnen de Formule 1 en zit sinds 2016 bij het team van Red Bull Racing. Geheel verdiend werd hij in 2016 dan ook sportman van het jaar. Verstappen staat bekend om zijn opwindende en agressieve manier van rijden, waarmee hij inmiddels al acht Grand Prix-overwinningen heeft weten te behalen.

Red Bull Racing helm



De helm die geveild wordt (via Catawiki) is een originele Max Verstappen/Red Bull Racing media F1 racehelm. Verstappen droeg de helm tijdens zijn succesvolle seizoen van 2017 en heeft hem persoonlijk gesigneerd op het vizier. Het herkenbare donkerblauw met rode design zal het hart van menig Formule 1-fan sneller doen kloppen. De leeuw aan de bovenkant van de helm verwijst subtiel naar Nederland.

Het is een zeldzaam veilingstuk, want helmen van Max Verstappen worden vrijwel nooit verkocht. Marc Jans van veilingsite Catawike, waar de helm onder de hamer gaat, noemt het een erg bijzonder stuk. “Max Verstappen-helmen komen vrijwel nooit op de markt en zijn dan ook erg zeldzaam en gewild. Dit collector’s item is een geweldige aanwinst voor autosportliefhebbers en een goede investering. Ik ben trots dat wij de kans krijgen hem aan te bieden.”

De veiling is al geopend op Catawiki en duurt nog tot 26 december. Geïnteresseerden moeten wel bereid zijn de portemonnee te trekken, want de waarde van de helm wordt geschat op vele duizenden euro's. Op moment van schrijven is het hoogste bod al 16.000 euro.