​Op zoek naar een luxe vaderdagcadeau? Kijk in de Microsoft Store voor goede deals!

Toe aan een nieuwe tablet of laptop? Neem dan zeker eens een kijkje in de Microsoft Store. Want onder Deals vind je daar altijd een aantal mooie – inderdaad – deals. Wat dacht je van een Surface Pro 7 met 20 procent korting? Of een Surface Book 3 met Microsoft 365-abonnement van 15 maanden voor de prijs van 12? Dus vaders die veel thuiswerken opgelet: stuur de Store Deals-pagina voor Vaderdag eens als hint naar je kinderen… Wij tippen alvast deze vier producten.

Surface Pro X: niets dan scherm De Surface Pro X is Microsofts dunste Surface tot nu toe. 7,3 mm dun is-ie – eigenlijk niets dan scherm dus. Met de supersnelle LTE-connectiviteit weet je zeker dat geen videocall meer onderbroken wordt. Ook handig: de Eye Contact-functie. Die functioneert op basis van artificial intelligence en past automatisch je blik aan, zodat het altijd lijkt alsof je naar de camera kijkt. Eye Contact werkt in alle veelgebruikte apps voor videobellen. En je gebruikt de Surface Pro X gemakkelijk een hele werkdag zonder opladen – de batterij gaat tot wel vijftien uur mee.

Surface Pro 7: tablet met laptopkwaliteiten Dankzij zijn Intel® Core™-processor doet de Surface Pro 7 niet onder voor een laptop. Videovergaderen, maar ook gamen en films streamen: geen taak is deze tablet te zwaar, dus multitask er maar op los. Met de ingebouwde standaard zet je het scherm in welke hoek je maar wilt. De Surface Pro 7 heeft een 12,3 inch touchscreen om gemakkelijk op te typen, maar de optionele Type Cover – een magnetisch toetsenbord – klik je ook zo vast als je liever als op een laptop typt. Je tovert ‘m zelfs gemakkelijk om tot desktop-pc door ‘m met Surface Dock 2 aan te sluiten op externe beeldschermen of andere accessoires.

Surface Book 3: superveelzijdig Dit is de laptop die zelfs aan je allerzwaarste eisen voldoet. Zijn snelheid en graphics maken ‘m superveelzijdig. Kies voor 13,5 inch of 15 inch, beide hebben ze sowieso een hogeresolutie-touchscreen. Dat koppel je eenvoudig los, voor als je de Surface Book 3 liever even als tablet gebruikt. De geïntegreerde 1080p HD-videocamera is georiënteerd op jouw gezicht, ongeacht de hoek van waaruit je aan virtuele vergaderingen deelneemt. Reken altijd op superieure videokwaliteit met heldere beelden en accurate weergave van huidtinten, ook als je maar weinig licht op je werkplek hebt.

Surface Laptop Go: alles wat je dagelijks nodig hebt Strak, snel en scherp geprijsd: dat is de Surface Laptop Go in een notendop – ideaal voor dagelijks gebruik. Ook doordat-ie met zijn gewicht van 1.110 gram makkelijk mee te nemen is. De laptop beschikt over een tiende-generatie Intel® Core™-i5-processor, waardoor al je apps moeiteloos werken. Het beeldscherm is een 12,4 inch PixelSense™-touchscreen. En de batterij? Die gaat tot wel dertien uur mee, en binnen een uur is-ie ook weer voor 80 procent opgeladen.

Microsoft Store

Goed om te weten: bij elke aankoop in de Microsoft Store ben je verzekerd van de Microsoft Store Promise. Wat dat inhoudt? Hou je vast: gratis verzending binnen twee tot drie werkdagen, een langere retourperiode – namelijk zestig dagen – en een prijsbelofte. Dat laatste wil zeggen dat je het prijsverschil terugkrijgt, mocht de Microsoft Store binnen dertig dagen na jouw aankoop de prijs van het product verlagen. En tot slot staat er een deskundige voor je klaar als je hulp nodig hebt bij je nieuwe device. Of bekijk een van de vele online trainingsvideo’s of workshops, want ook daar krijg je gratis toegang tot. Dat is nog eens onbezorgd een vaderdagcadeau kopen!

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Mircosoft.