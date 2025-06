Online casino’s slimmer dan ooit: AI regelt het steeds meer

AI wordt steeds vaker gebruikt in ons dagelijkse leven en in het bedrijfsleven. We zien dan ook bij online gokken dat AI steeds vaker gebruikt wordt. Er worden ook speciale algoritmes gebruikt om de gokkasten te laten draaien en winnende combinaties te maken. Maar hoe werkt AI precies in een online casino? En hoeveel beinvloed AI nu je winkansen in een online casino?

AI wordt ingezet bij VIP programma’s in online casino’s

Spelers bij casino’s online verwachten steeds meer een persoonlijke service vanuit de website. Maar met duizenden spelers die tegelijk online gokken is het best lastig om spelers persoonlijke aanbiedingen te geven. Goksites maken hiervoor steeds vaker gebruik van AI. AI heeft de mogelijkheid om te kijken wat de favoriete spellen zijn van spelers en waar de interesses liggen van een speler. Op basis hiervan kan AI een bonus generen die alleen deze speler kan zien en activeren. Dit is dus echt een persoonlijke bonus, waardoor de speler zichzelf begrepen voelt. AI wordt zo steeds vaker ingezet voor een persoonlijke spelerservaring. Wat natuurlijk zowel voor de spelers als het casino een duidelijk voordeel is. De klantenbinding is een stuk sterker doordat de spelers zich gehoord voelen.

Klantenondersteuning en gokverslaving preventie

AI wordt ook ingezet om klanten te ondersteunen en de werkdruk op de klantenservice te verlichten. Sommige vragen die spelers stellen zijn vrij standaard vragen. Ze kunnen prima beantwoord worden door een chatbot. Pas als iemand er niet uitkomt met een chatbot wordt de medewerker ingeschakeld.

Hierdoor is een medewerker minder tijd kwijt aan het beantwoorden van standaard vragen en kunnen spelers met serieuze vragen geholpen worden. AI wordt tevens ingezet voor gokverslaving preventie. Op de achtergrond kijkt AI welke spelers afwijkend gokgedrag vertonen en deze worden doorgespeeld naar de klantenservice. Zo draagt AI zelfs bij aan de veiligheid bij online casino’s.

Algoritme met casino spellen wordt gegenereerd door AI

Een online casino heeft een vrij breed aanbod met casino spellen om uit te kiezen. Maar ook online casino’s hebben een algoritme met spellen die ze laten zien. Als je voor het eerst komt gokken zie je hier vooral de populaire casino spellen. Maar als je vaker komt spelen ontstaat er een algoritme die door AI gemaakt is. Ze laten spellen zien die je al leuk vind om te spelen. Maar ze laten ook nieuwe casino spellen zien die je misschien ook leuk vind om eens te spelen. Zo krijg je echt een spelaanbod te zien die past bij je voorkeuren. Dit is vooral bij casino’s met duizenden spellen echt een uitkomst.

Odds worden berekend met de hulp van AI

Als je weleens sportweddenschappen in een online casino plaatst, dan is de kans groot dat je weleens ChatGTP om advies gevraagd hebt. ChatGTP is natuurlijk een mooi voorbeeld van AI. Dit systeem maakt ook kansberekeningen op basis van openbare databronnen. Op dezelfde manier worden tegenwoordig ook de odds bepaalt bij online gokken. Het bepalen bij odds wordt al lang niet meer handmatig geregeld. AI kijkt naar recente prestaties en maakt hier een nieuwe berekening mee. Op basis hiervan koppelen ze een bedrag aan de uitslag als je deze juist weet te voorspellen.

Nieuwe casino spellen worden bedacht met AI

We zien ook steeds vaker dat AI ingezet wordt om compleet nieuwe casino spellen te bedenken. Natuurlijk zijn er nog steeds softwareontwikkelaars die alles maken en in elkaar zetten. Maar onderzoek naar wat populair is onder spelers en wat werkt en niet werkt wordt vaak uitgevoerd met de hulp van AI. Dit bespaart het casino een hoop tijd en ze kunnen zich vooral focussen op de uitvoering van de casino spellen. We zien dat AI ook op dit vlak steeds vaker wordt toegepast. AI zorgt er zo voor dat de spellen nog beter aansluiten bij de doelgroep.

Kortom AI is niet meer weg te denken bij het online casino en zal alle kanten beïnvloeden. Voor de speler wordt het een stuk interessanter en leuker. En dat is natuurlijk ook de bedoeling.