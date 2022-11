Marktplaats en IGJ treden strenger op tegen illegale medicijnhandel

Online kun je al jaren medicijnen kopen, bijvoorbeeld bij DocMorris. Echter, op online verkoopsites, zoals Marktplaats, worden ook medicijnen aangeboden. Vaak betreft het hier de illegale handel in geneesmiddelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Marktplaats hebben afspraken gemaakt om die handel een halt toe te roepen.

Handel terugdringen, bewustwording vergroten

De partijen gaan samenwerken om de handel in geneesmiddelen waarvoor een recept nodig is terug te dringen en de bewustwording bij zowel kopers als verkopers te vergroten. Het is niet verstandig om zogenoemde receptplichtige medicijnen online te kopen. Vaak is het bij die medicijnen niet duidelijk of de werkzame stof die op de verpakking staat ook daadwerkelijk in het geneesmiddel aanwezig is. In veel gevallen betreft het nep-geneesmiddelen. Kopers worden feitelijk opgelicht dus.

Daarnaast weten artsen natuurlijk niet of een patiënt degelijke online gekochte medicijnen gebruikt of gebruikt heeft. Het gebruik van medicatie waarvoor een patiënt een recept gekregen heeft, wordt (automatisch) opgeslagen in het medisch dossier van deze patiënt, zodat de arts op de hoogte is van welke geneesmiddelen de patiënt gebruikt (heeft) als die ziek wordt.