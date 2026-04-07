Ik zat vorig jaar in een UX-review voor een fintechstartup in Amsterdam. De product owner liet een prototype zien van hun nieuwe onboarding-flow en zei trots: „We hebben het geïnspireerd op een progressiesysteem.” Iemand aan tafel vroeg wat hij bedoelde. Hij antwoordde: „Zoals in een game. "Je begint simpel, je unlockfuncties naarmate je vordert, en je krijgt feedback bij elke stap.” Ik keek naar het scherm en dacht: dat is letterlijk hoe een RPG tutorial werkt.

Het was niet de eerste keer dat ik gamedesign-principes tegenkwam in een professionele tech-omgeving. En ook niet de laatste. Van Duolingo’s XP-systeem tot LinkedIn’s profielsterktemeter, van Notions templates tot Apple’s activity rings - de vingerafdrukken van gamedesign zitten overal in moderne software. Maar de meeste techprofessionals weten niet waar die ideeën vandaan komen. Ze denken dat gamification een marketingtruc is. Het is veel meer dan dat.

Ik werk al veertien jaar als UX-designer en speel al langer games dan ik ontwerp. Die combinatie geeft me een perspectief dat ik graag deel: gamedesign is niet de inspiratie voor goede UX. Het ís goede UX — alleen twintig jaar eerder uitgevonden.

Progressiesystemen - Van XP-balken naar onboarding-flows

Elk RPG heeft hetzelfde basisprincipe: je begint zwak, je doet dingen, je wordt sterker. Je ziet een balk die vult. Je hoort een geluidje. Er verschijnt een melding: „Level Up!” Het voelt goed. Je wilt meer.

Duolingo heeft dit principe letterlijk overgenomen. XP voor elke les. Dagelijkse streaks. Achievements. Leagues waarin je tegen andere gebruikers strijdt. Het is geen coïncidentie dat Luis von Ahn, de oprichter, openlijk heeft gezegd dat hij gamedesigners heeft ingehuurd voordat hij onderwijskundigen aannam. De app voelt niet als een taalcursus. Het voelt als een game met taalonderwijs als bijproduct.

Maar het gaat verder dan Duolingo. GitHub’s contribution graph — dat groene raster op je profiel — is een streak-systeem. LinkedIn’s profielsterkte is een progressiebalk. Notion’s template gallery is een skill tree: je begint met de basis en ontdekt geleidelijk complexere mogelijkheden. Geen van deze bedrijven noemt het „gamification.” Ze noemen het „user engagement.” Maar de mechanismen zijn identiek aan wat Final Fantasy in 1987 al deed.

Directe feedback - Waarom de „ding” belangrijk is

In games krijg je instant feedback. Je slaat een vijand: er verschijnt een getal. Je mist: het scherm flitst rood. Je raapt een item op: een geluidje bevestigt het. Elk moment heeft een reactie. Er is geen ambiguiteit.

Vergelijk dat met bedrijfssoftware van vijftien jaar geleden. Je klikte op „Opslaan” en er gebeurde niets. Was het opgeslagen? Crashte het? Niemand wist het. Je klikte nog een keer. Dubbele entries in de database. IT werd gebeld.

Moderne software heeft dit opgelost door gamedesign te kopiëren. Gmail’s „Bericht verzonden”-melding met de undo-knop is directe feedback. Slack’s leesbevestigingen zijn directe feedback. Zelfs het trillinkje van je telefoon bij een succesvolle Apple Pay-betaling is directe feedback. Het verschil tussen frustrerende en prettige software zit bijna altijd in de feedbackloop — en games hadden die loop al perfect voordat de meeste SaaS-bedrijven bestonden.

Ik herinner me een project in 2019 waarin we een CRM-systeem herontwierpen voor een verzekeringsmaatschappij. De oude versie had geen feedback bij het opslaan van een poliswijziging. Gebruikers klaagden constant dat ze niet wisten of hun werk was bewaard. Mijn oplossing was beschamend simpel: een groen vinkje met een subtiele animatie en een zacht geluidje. Rechtstreeks gestolen uit The Legend of Zelda’s „chest open”-geluid. Het aantal supporttickets over mislukte opslagacties daalde met 73%. Dezelfde backend, dezelfde functionaliteit — alleen betere feedback.

Tutorial design - De vergeten kunst van het uitleggen

De slechtste onboarding die ik ooit heb meegemaakt was een enterprise-tool die begon met een PDF van 40 pagina’s. De beste was Super Mario Bros — een spel uit 1985 dat je in dertig seconden leert springen, rennen en items pakken zonder één woord tekst.

Nintendo’s filosofie is briljant in zijn eenvoud: toon, laat oefenen, verhoog de moeilijkheidsgraad. World 1-1 van Super Mario is een masterclass in UX-design. De eerste Goomba loopt naar je toe — je drukt op een knop en springt. Oeps, je springt erop. Hij is dood. Je hebt geleerd dat springen vijanden uitschakelt. Geen tooltip. Geen uitlegscherm. Geen pop-up met „Wist je dat?”

Figma heeft dit begrepen. Nieuwe gebruikers beginnen met een leeg canvas en een paar simpele tools. Terwijl je werkt, ontdek je componenten, auto-layout, variabelen — elke functie ontvouwt zich wanneer je er klaar voor bent. Canva doet hetzelfde. Notion ook. De beste moderne software leert je zichzelf gebruiken terwijl je het gebruikt, precies zoals een goed ontworpen game dat doet.

Slechte onboarding daarentegen gooit alles tegelijk op je scherm. Salesforce bij eerste gebruik is alsof je Dark Souls start en meteen tegen de eindboss wordt gegooid. Mogelijk te overleven, maar niet bepaald uitnodigend.

Visuele hiërarchie - Hoe RPG-menu’s dashboards vormgaven

Open een willekeurig RPG-menu en je ziet iets dat elke UX-designer zou moeten bestuderen: informatiearchitectuur onder extreme druk. Een RPG moet je in één scherm vertellen: je gezondheid, je mana, je items, je vaardigheden, je quest-status, je positie op de kaart, en de status van je teamleden. Dat is meer informatie dan de meeste enterprise-dashboards bevatten — en toch is het leesbaar voor een twaalfjarige.

De truc zit in lagen. Kritieke info (gezondheid, gevaar) staat altijd zichtbaar. Secundaire info (items, vaardigheden) zit één klik diep. Tertiaire info (statistieken, lore) zit twee klikken diep. Dit is exact het principe dat Google Analytics 4 gebruikt: samenvatting op het dashboard, details in rapporten, ruwe data in exploratie. Het verschil is dat Pokémon dit in 1996 al deed.

Ik gebruik regelmatig RPG-screenshots in mijn presentaties voor klanten. Niet als grap — als referentie. „Kijk hoe dit menu je precies genoeg informatie geeft zonder je te overweldigen. Dat is wat jullie dashboard nodig heeft.” Het werkt verrassend vaak.

Foutafhandeling - Game over als UX-patroon

Games zijn de enige software waar falen onderdeel is van het ontwerp. Je sterft in Elden Ring en het scherm toont: „YOU DIED.” Geen crash. Geen error code. Geen cryptisch bericht. Je weet precies wat er gebeurde, waarom het gebeurde, en wat je anders kunt doen.

Vergelijk dat met de gemiddelde 404-pagina. „Er is iets misgegaan.” Wat dan? Waarom? Wat nu? De gebruiker staat in de kou. Goede foutpagina’s - zoals die van Spotify of GitHub - vertellen je wat er fout ging, bieden alternatieven aan, en maken het soms zelfs vermakelijk. GitHub’s 404-pagina met de zwevende octocat is een voorbeeld van game-denken: maak het falen draaglijk, misschien zelfs leuk.

Het dieperliggende principe is belangrijk: games normaliseren falen. In een game is falen geen bug — het is een feature. Je leert ervan. Moderne UX begint dit te begrijpen. Grammarly markeert fouten zonder je dom te laten voelen. Google Docs suggereert verbeteringen zonder je originele tekst te verwijderen. Het zijn zachte landingen, geen harde crashes. Game over, probeer opnieuw — niet game over, zoek het maar uit.

Emotioneel ontwerp - De les die tech het moeilijkst leert

De beste games maken je iets voelen. Angst in Resident Evil. Verwondering in Breath of the Wild. Verdriet in The Last of Us. Trots wanneer je een boss verslaat die je uren heeft gekweld. Games zijn emotionele ervaringen vermomd als entertainment.

Tech-bedrijven zijn hier historisch slecht in. Software is functioneel. Het doet wat het moet doen. Maar het maakt je zelden iets voelen. De bedrijven die dit wél snappen — Apple, Spotify, Notion — zijn niet toevallig de bedrijven met de meest loyale gebruikers. Apple’s unboxing-ervaring is level design . Spotify Wrapped is een jaarlijkse quest completion. Notion’s lege pagina met „Start writing...” is een uitnodiging tot avontuur.

Games begrijpen iets wat de meeste softwarebedrijven nog moeten leren: mensen onthouden niet wat een product deed, maar hoe het hen liet voelen. De RPG-genre in het bijzonder heeft hier decennia aan ervaring — van de emotionele verhalen in Final Fantasy tot de overweldigende keuzevrijheid in actie-RPGs.

Micro-interacties - De details die het verschil maken

Weet je waarom het zo bevredigend voelt om een item te kopen in een game? Het is niet het item zelf. Het is het geluidje. De animatie van munten die verdwijnen. Het gewicht van de transactie, uitgedrukt in een halve seconde audiovisuele feedback. Neem dat weg en dezelfde actie voelt leeg.

Apple begrijpt dit beter dan wie ook. De haptische tik bij het ontgrendelen van Face ID. De magnetische snap wanneer je een app naar het dock sleept. De subtiele bounce wanneer je het einde van een lijst bereikt. Het zijn micro-interacties — minuscule momenten van feedback die samen een gevoel van kwaliteit creëren. En ze zijn allemaal geïnspireerd op gamedesign.

In mijn eigen werk merk ik dat micro-interacties het verschil maken tussen een product dat „goed genoeg” is en een product waar gebruikers van houden. Een knop die subtiel van kleur verandert bij hover. Een succesmelding die elegant inschuift in plaats van plat verschijnt. Een laadscherm met een speelse animatie in plaats van een draaiend wieltje. Het zijn details die op papier onbelangrijk lijken maar in de praktijk bepalen of een gebruiker terugkomt.

Wat de techwereld nog kan leren van games

Er zijn drie gebieden waar games nog steeds voorlopen op de rest van de tech-industrie. Het eerste is aandachtsbeheer: games houden spelers tientallen uren geboeid zonder dat iemand het „verslaving” noemt, omdat de betrokkenheid voortkomt uit intrinsieke motivatie, niet uit manipulatie. Het tweede is toegankelijkheid: de game-industrie heeft in vijf jaar meer vooruitgang geboekt in accessibility dan enterprise-software in twintig = kijk naar The Last of Us Part II met meer dan 60 accessibility-opties. Het derde is personalisatie: RPGs bieden al decennia difficulty settings, interface-aanpassingen en speelstijlkeuzes - dingen waar de meeste SaaS-producten nog steeds mee worstelen.

Mijn advies aan product-designers: speel games. Niet als ontspanning — als research. Bestudeer hoe een RPG-menu informatie organiseert. Analyseer hoe een platformer je leert springen. Observeer hoe een horrorspel spanning opbouwt met geluid en licht. Er zit meer UX-kennis in één goed ontworpen game dan in tien designboeken.

En voor de sceptici die denken dat games en „serieuze software” niets met elkaar te maken hebben: de volgende keer dat je Slack opent en dat bevredigende geluidje hoort bij een nieuw bericht, of wanneer je in Figma een component naar zijn plek sleept en het magnetisch vastklikt - vraag jezelf af waar die designer zijn inspiratie vandaan haalde. De kans is groot dat het antwoord begint met „Er was dit spel dat ik vroeger speelde...”