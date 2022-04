​Hoe ga je als leider om met een crisissituatie?

Dat we in roerige tijden leven, is een understatement. Momenteel rollen we van de ene wereldwijde crisis in de andere. Dat heeft op iedereen een andere uitwerking. Als leidinggevende binnen een bedrijf kun je daarom ook niet verwachten dat het op de werkvloer 'business as ususal' is. Hoe ga je daarmee om? Patrick Rütten, bedrijfspsycholoog en Senior Behavioral Scientist voor talentontwikkelingsplatform CoachHub, geeft advies.



Korte tips voor leiders om om te gaan met een crisissituatie.

Spreek als bedrijf met één stem

Creëer een duidelijke visie binnen het bedrijf met betrekking tot de crisis. Daarbij staat het innemen van een standpunt niet voorop. Wel is het van belang een duidelijke visie uit te dragen die support uitdraagt en empathie uitspreekt naar collega’s. Dat zorgt voor een situatie waar (psychologische) veiligheid en bespreekbaarheid centraal staan. Zorg dat deze visie door het leiderschap met één stem uitgedragen wordt naar de organisatie opdat het hele bedrijf er achter komt te staan. Zorg vervolgens dat er ruimte is om het bespreekbaar te maken binnen de organisatie en zorg dat er verbinding is met iedereen die zich erbij betrokken voelt.

Blijf trouw aan je eigen vorm van leiderschap

Het is als leider verleidelijk om in tijden van crisis een nieuwe rol in te nemen. Maar zorg daarbij wel dat het authentiek blijft en jouw vorm van leiderschap onderstreept. Als je bijvoorbeeld doorgaans niet zo van de small-talk bent, dan heeft het niet zo'n zin om in moeilijke tijden betrokkenheid te veinzen door aan iemands bureau te vragen wat diegene het weekend gedaan heeft.

Kies een aanpak die bij jouw manier van leidinggeven past, en wees receptief over wat ieder medewerker van jou nodig heeft. Zorg daarbij ook goed voor jezelf. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Een crisis kan ook impact hebben op jouw eigen mentale gezondheid, bovenop de taak om te zorgen voor getroffen collega's. (H)erken daarbij jouw eigen grenzen.

Faciliteer behoefte om te helpen

Ook op individueel niveau kun je als leider veel betekenen voor getroffen werknemers. Tijdens een crisis hebben mensen de behoefte om te helpen. Ze willen 'iets doen', al is dat soms maar om het eigen geweten gerust te stellen. Zet bijvoorbeeld support groups op die de dialoog over de hulpvraag gaande houden. Ook kun je denken aan het opzetten van een buddy-systeem, waarbij mensen koppeltjes kunnen vormen om zo elkaar te ondersteunen.

Wees proactief in de ondersteuning

Een support-programma opzetten binnen de organisatie is slechts één stap. Zorgen dat er mensen aan meedoen, is minstens zo belangrijk. Hoe zorg je dat mensen over de drempel stappen? De standaardaanpak is daarbij om iets op te zetten en mensen aan te moedigen zich aan te melden. De praktijk wijst echter uit dat ondersteuningsprogramma's vaak in vergetelheid raken omdat de adoptie en engagement te laag is.

Dappere leiders maken een support-programma opt-out: iedereen doet standaard mee, tenzij iemand aangeeft dat er echt geen behoefte is. Zo zorg je ervoor dat de eerste stap over de drempel om hulp te zoeken, niet genomen hoeft te worden. Je maakt het gemakkelijk om van de hulp gebruik te maken. Het is immers de norm, niet de uitzondering. Zorg voor de continuïteit van het bedrijf

Als leider wil je empatisch omgaan met moeilijke situaties. De gedachte dat er ondertussen ook een bedrijf draaiende gehouden moet worden, kan dan wringen. Hoe motiveer je mensen aan het werk te gaan als ze, om volledig logische redenen, met hun gedachtes elders zitten?

Een crisis gaat sowieso ten koste van de capaciteit. Om de continuïteit binnen het bedrijf te waarborgen is het goed om in beeld te hebben wat de business critical aspecten zijn. Jobcrafting komt hierbij van pas: probeer samen de werkzaamheden zo vorm te geven dat, binnen de business critical taken, werk wat mensen vervullend vinden voorrang krijgt. Op deze manier kan werk een lichte remedie zijn in moeilijke tijden.