Hoe een gamewinkel probeert Amazon te verslaan door eBay te kopen

Online04 mei , 8:19doorJeroen de Hooge
Dit had niemand zien aankomen. GameStop - het voormalige meme-stock dat bekendstaat om zijn gameswinkels en de beursgekte van 2021 - heeft een niet-bindend overnamebod uitgebracht op eBay. Het bod bedraagt $125 per aandeel in een combinatie van cash en aandelen, en waardeert eBay op ongeveer $55,5 miljard.
Het pikante detail: eBay is ongeveer vier keer groter dan GameStop zelf.

Hoe is dit mogelijk?

GameStop heeft stilletjes een belang van 5% in eBay opgebouwd via derivaten en gewone aandelen, en dient morgen een Schedule 13D en HSR-melding in. Voor de financiering combineert het bedrijf zijn eigen kas - ongeveer $9,4 miljard aan cash en liquide beleggingen per 31 januari 2026 - met externe overnamefinanciering. TD Securities heeft een highly-confident letter afgegeven voor maximaal $20 miljard aan financiering.

Ryan Cohen wil van eBay een Amazon-killer maken

CEO Ryan Cohen liet tegenover de Wall Street Journal weinig aan de verbeelding over. "eBay should be worth - and will be worth - a lot more money. I'm thinking about turning eBay into something worth hundreds of billions of dollars."
Ryan Cohen zou na sluiting van de deal CEO worden van het gecombineerde bedrijf. Hij belooft binnen twaalf maanden $2 miljard aan kostenbesparingen te realiseren — onder meer via lagere marketing- en personeelskosten.

Hoe reageerde de markt?

eBay-aandelen stegen met meer dan 13% in de nabeurshandel naar circa $118 - ruim onder het geboden bedrag van $125, wat aangeeft dat beleggers sceptisch zijn over het slagen van de deal. GameStop-aandelen stegen zo'n 4% naar $27,60.

Wat nu?

Het bod is niet-bindend en vijandig - eBay heeft het aanbod nog niet geaccepteerd. Als het bestuur niet meewerkt, is Cohen bereid het bod rechtstreeks aan eBay-aandeelhouders voor te leggen via een proxy fight. De deal vereist goedkeuring van toezichthouders en aandeelhouders van beide bedrijven. GameStop heeft naar eigen zeggen nog geen toegang gehad tot de boeken van eBay.
Of dit daadwerkelijk doorgaat is zeer de vraag. Maar dat de makers van meme-stock GameStop nu serieus proberen één van de grootste e-commerceplatforms ter wereld te kopen - dat is een verhaal op zich.

