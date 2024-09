Het PayPal-logo is straks even zoeken als je iets wil betalen

Een opvallend onopvallend logo

Enorm opvallend als je het naast het oude houdt, dat juist een heel duidelijke designtaal had met een donkerblauw en een lichtblauwe kleur naast elkaar. Nu is het gewoon zwart PayPal en daar moet je het mee doen. Moeilijk snel te herkennen als je door het afrekenproces van een online shop wil racen. Het lijkt bijna alsof ze bij PayPal zelf even door het proces van een nieuwe merkidentiteit hebben willen racen: er is aan dit logo werkelijk niets dat herkenbaar is of opvalt.

De betaaldienst heeft niet altijd dat donkerblauw-lichtblauw effect gehad, maar zoals het zelf laat zien in een handige afbeelding met alle logo’s naast elkaar is het even geleden: sinds 2007 is het het tweekleurige logo. PayPal bestaat dit jaar 25 jaar, dus de betaaldienst gaat al even mee. Waarom het nu dan toch voor zwart heeft gekozen en een onopvallend font? Het wil niet in verwarring worden gebracht met andere fintech-bedrijvne, want blauw is inmiddels een typische fintech-kleur geworden, stelt het. We kunnen niet echt iets bedenken dat die kleur heeft in dat wereldje, waartoe PayPal overigens zelf nog steeds behoort, dus het lijkt een wat vage reden. Het wordt zelfs nog vager, want de naam is niet altijd in het zwart: soms is het juist wel blauw, want dat blijft wel de tweede belangrijkste kleur.