​HAPPY CAPS LOCK DAY! - Caps in memes en grappen

GOEDEMIDDAG! WELKOM OP DEZE CAPS LOCK DAY, EEN DAG DIE OOIT GESTART IS DOOR SOFTWARE ONTWIKKELAAR DEREK ARNOLD. ZOALS JE ZIET IS ALLES TYPEN IN CAPS LOCK WEL VRIJ INTENS . ALTHANS, HET KOST WEINIG MOEITE OM HET TE DOEN, MAAR HET KOMT NOGAL AGRESSIEF OVER.

CAPS LOCK DAY

We gaan het dus niet volhouden om ALLES in Caps Lock te doen. Dat hoeft op zich ook niet, want de onderstaande grappen en memes doen dat wel voor ons. Het grappige is dat iedereen wel snapt wat je met Caps Lock bedoelt, maar dat er tegelijkertijd heel veel apparaten zijn die helemaal niet eens een aparte Caps Lock-knop hebben: smartphones hebben het niet (als is er wel een methode om volledig in hoofdletters te typen), maar bijvoorbeeld ook menig Chromebook niet. Gelukkig kun je de ronde knop links, waar Caps Lock hoort te zitten, wel zo instellen dat hij werkt zoals Caps Lock.

Je kent het vast wel, je typt even snel een antwoord naar iemand die iets vraagt en je ontdekt na de enter dat je Caps Lock nog aan hebt staan. Het antwoord komt meteen heel anders over. Een simpele ‘hoezo dan’ wordt ineens een soort geschrokken HOEZO DAN, helemaal als je er ook nog uitroeptekens achter zet. De onderstaande grappen en memes zijn waarschijnlijk niet per ongeluk in Caps Lock zijn geschreven. Er schuilt waarschijnlijk toch echt wat frustratie achter en dat is in dit geval toch wel een beetje grappig.