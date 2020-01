​Google Keep: voor al je notities

Overal is een app voor. Of je nu je financiën wilt checken, een dobbelsteen nodig hebt tijdens spelletjesavond of je sportprestaties wilt bijhouden, met een druk op de knop heb je het allemaal bij de hand. Zo zijn er ook verschillende applicaties om je notities en to-do-lijstjes bij te houden. Een app hiervoor die vaak over het hoofd wordt gezien is Google Keep. Hierbij een aantal redenen om deze tool toch eens te overwegen als nieuwe notitie-app.



Google Keep

Apps als Evernote, OneNote en Apple Notes zijn voorbeelden van applicaties die al langer bekend staan als de go-to apps voor je notities, herinneringen en lijstjes. Google Keep is minder bekend, maar verdient ook de spotlight als het gaat om notitie-apps.

De in 2013 geïntroduceerde app is vooral geschikt voor gebruikers met niet al te ingewikkelde notitie-wensen. Het beste kenmerk van de app is dan ook zijn eenvoud. In het begin bestond de app slechts uit een lijstje met standaard-notities en zag de layout er ook niet heel bijzonder uit. Inmiddels heeft de app een metamorfose ondergaan, maar zonder het eenvoudige karakter te verliezen.