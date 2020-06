Google Currents vervangt Google+ voor alle G Suite-klanten

Google heeft aan alle G Suite klanten laten weten dat Currents op 6 juli 2020 algemeen beschikbaar wordt. Voor nog bestaande zakelijke Google+ gebruikers wordt de functionaliteit geüpgraded naar Currents. Voor deelnemers van het bètaprogramma van Currents blijft alle functionaliteit hetzelfde.

Op 4 april 2019 ging de stekker voor consumenten definitief uit Google+. Maar voor klanten van G Suite bleef Google+ actief. Daar komt met Currents nu ook een einde aan. Currents heeft een geüpdatet uiterlijk vergeleken met Google+ en biedt aanvullende functies voor gebruikers en beheerders.

Wat is Currents?

Toen de consumentenversie van Google+ in april 2019 werd beëindigd, kondigde Google de bètalancering van Currents aan. Als Currents algemeen beschikbaar wordt op 6 juli 2020, worden G Suite gebruikers en alle bestaande Google+ content van alle organisaties automatisch overgezet naar Currents. Het kan daarna tot 5 dagen duren voordat Currents wordt uitgerold voor jouw organisatie. Daarnaast worden ook de mobiele Google+ apps voor iOS en Android vervangen door de nieuwe mobiele Currents-app en worden deze niet meer ondersteund.

In Currents hebben hoofdgebruikers de mogelijkheid om bepaalde contentmoderatie en beheerdersrechten in te schakelen voor gebruikers binnen hun organisatie. Verder blijven op Currents dezelfde voorwaarden van toepassing als op Google+.

Wat betekent dit voor G Suite gebruikers?

Currents geeft gebruikers toegang tot nieuwe functies, waaronder aangepaste bedrijfsstreams, ontdekking van content en routing via hashtags.

Gebruikers van de mobiele Google+ app op iOS en Android die automatische updates hebben ingeschakeld, worden automatisch geüpgraded naar de mobiele Currents-app, die hun bestaande mobiele Google+ app vervangt. Andere gebruikers wordt gevraagd om te upgraden naar de nieuwe mobiele Currents-app (via een omleiding naar de betreffende store), zodat ze de service kunnen blijven gebruiken.

Alle bestaande links naar plus.google.com blijven gewoon werken en gebruikers worden transparant omgeleid naar currents.google.com.

In de dagen voorafgaand aan deze overgang zien gebruikers een banner in Google+ die hen informeert over deze wijzigingen, met een link naar relevante Helpcentrum-content.