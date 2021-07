Extremistisch op Facebook? Je volgers kunnen je rapporteren

Extremisme heeft vele gezichten, die we de afgelopen jaren meer hebben gezien dan ooit. Of je het nu hebt over ‘wappies’, over religieus gevoed extremisme of dierenactivisme dat extreme vormen aanneemt: extremisme wordt mede door social media eerder gespot. Facebook wil mensen hierbij helpen door een nieuwe pop-up, waarin je kunt aangeven of je bezorgd bent dat de persoon die je volgt mogelijk een extremist wordt.

In het geval van een melding van extremisme, wordt een gebruiker doorgestuurd naar een pagina waarop allerlei organisaties staan die kunnen helpen met het tegengaan van online haat. Dit zijn allerlei verschillende groepen, waaronder eentje die mensen helpt om weg te gaan bij een extreemrechtse haatgroepering. Echter is er uiteraard veel meer extremisme dan extreemrechts extremisme, dus er zijn groepen gevonden om te helpen in verschillende situaties.

Facebook zegt meerdere maatregelen te nemen om extremisme te weren en dit is er één van. In de Verenigde Staten loopt nu een test met de pop-up die alleen draait om de vraag: ben je bang dat een bekende van je extremist wordt? Tegen CNN zegt Facebook-woordvoerder Andy Stone dat Facebook mensen wil helpen die extremistische content hebben gezien, onder andere door te helpen verspreiders ervan te rapporteren. Facebook doet dit niet alleen, maar samen met experts op het gebied van extremisme.

Schadelijke content

Facebook doet volgens veel mensen niet genoeg om de wereld te beschermen voor schadelijke, gewelddadige of hatelijke content. Tegelijkertijd is het heel persoonlijk wat er al dan niet door de beugel kan. Voor de één is het extremistisch om te zeggen dat je pro-abortus bent, voor de ander kan een video waarin je beelden uit slachthuizen ziet al worden gezien als extremisme. Dingen die volgens anderen juist de wereld in moeten worden geslingerd, om mensen bewust te maken van hoe er met je vlees wordt omgegaan als het nog leeft, of hoe belangrijk het is dat vrouwen de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap te beëindigen.

Kortom, het is goed dat je nu kunt aangeven wanneer JIJ vindt dat iemand de extremistische kant op lijkt te gaan, want het is een grijs gebied. Tegelijkertijd is het dus ook moeilijk om Facebook echt aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid op dit gebied, waarin niet alleen persoonlijke voorkeuren, maar bijvoorbeeld ook cultuur een grote rol speelt.



Beeldbron: bones64