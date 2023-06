​Evolutionair mijmeren: Universele bewustzijnshypothese

1.1 Inleiding

Weinig onderwerpen binnen de wetenschap zijn zo mager gedocumenteerd als bewustzijn. Dit schijnt het geval te zijn, omdat wetenschappers er vooralsnog niet in zijn geslaagd om bewustzijn in meetbare abstracties te vangen. Bewustzijn kan met andere woorden moeilijk in cijfers, formules of processtappen worden gevangen. Als 'geek' op het gebied van evolutionaire ontwikkeling voel ik mij derhalve geroepen om bewustzijnsexploratie meer toegankelijk te maken op grond van een evolutionaire benaderingswijze. Over dit onderwerp heb ik reeds een tweetal eerdere essays geschreven:

essay A) Inzichten in het hoe en waarom van ons succesvol bewustzijn

essay B) Theorie van situationeel gecodeerde manifestaties van oorzaak- en gevolgrelaties

De relatieve diepgang en de hoofdzakelijke focus op het menselijke bewustzijn binnen bovenstaande twee essays noopten mij tot de onderstaande universele versie van mijn bewustzijnshypothese. Daarnaast hoop ik dat deze versie meer toegankelijk is voor alle lezers.

1.2 Toelichting op het huidige essay

Lees bovenstaande essays vanwege de relatieve diepgang en de hoofdzakelijke focus op het menselijke bewustzijn liever pas later ter verdieping dan uit nieuwsgierigheid naar mijn universele bewustzijnshypothese. Binnen het huidige essay ga ik concreet in op het fenomeen van 'universeel bewustzijn'. Waarbij ik mij bij gebrek aan voldoende onderzoeksmateriaal overigens grotendeels baseer op de casuïstiek van het menselijke bewustzijn.

Ik wil overigens benadrukken dat ik interne reflectie (denken en redeneren) en zelfbewustzijn (denken over denken) van een hogere bewustzijnsorde acht dan 'universeel bewustzijn'. Interne reflectie en zelfbewustzijn vormen daarom in beginsel niet het hoofdonderwerp van dit essay. Wel komen beide concepten summier aan bod binnen paragraaf 2.6.

De afbeelding volgend op paragraaf 2.4. is ontwikkeld voor essay B en overeenkomstig van toepassing voor dit essay. Tekstueel wil ik nog aanstippen dat waar ik het begrip 'onbewust' gebruik ik dit expliciet doe om te refereren aan het onderbewustzijn. 'Universeel' tenslotte staat binnen dit essay voor 'vergelijkbaar door verschillende soortenbarrières heen'.

Hoofdstuk 2 omvat het wetenschappelijke fundament van mijn universele bewustzijnshypothese. Hoofdstuk 3 daarentegen bestaat meer uit persoonlijke noten naar aanleiding van deze hypothese.

1.3 Bovennatuurlijke of goddelijke verklaringen

Er bestaan ook mensen die bewustzijn proberen te verklaren op grond van het bovennatuurlijke of het goddelijke. Dit is uiteraard volstrekt onnodig. Indien een fenomeen vooralsnog niet fysiek verklaard kan worden, betekent dit nog niet dat we dan maar naar het bovennatuurlijke of het goddelijke moeten grijpen. Dit komt namelijk overeen met de reflex van een holenmens.

Indien we op de oorspronkelijke visie van holenmensen hadden gekoerst, dan zouden we waarschijnlijk nog steeds in grotten leven. De evolutietheorie biedt in de tussentijd ruim voldoende handvatten om bewustzijn grotendeels te verklaren. Al is het niet in meetbare abstracties, het is tenminste wel op grond van een wetenschappelijke methode.

2.1 Realtime aanpassingen op grond van zelfbehoud en een neurologische interactie

Een grote hoeveelheid aan verschillende organismen op deze planeet beschikt tenminste over enige vorm van bewustzijn. Bewustzijn valt het beste te omschrijven als de mogelijkheid voor een organisme om zich minimaal op grond van zelfbehoud en realtime aan te passen aan zijn omgeving door middel van een neurologische interactie.

Een definitie die in eerste instantie onderscheid lijkt te maken tussen plantaardig en dierlijk leven. Hoewel planten zonder meer in staat zijn zich op grond van zelfbehoud aan te passen aan hun omgeving vindt dit meestal niet realtime plaats. Wanneer dit in uitzonderlijke gevallen wel het geval is (bijv. kruidje-roer-mij-niet) dan is dit het gevolg van een zuiver fysieke interactie en niet van een neurologische interactie. Het valt tenslotte niet uit te sluiten dat verschillende 'lagere' dierlijke levensvormen eveneens slechts met de omgeving interacteren op grond van zuiver fysieke interacties en dienovereenkomstig enig bewustzijn ontberen.

Organismen daarentegen die op grond van een neurologische interactie realtime kunnen weg bewegen van potentiële verwondingen, pijn of irritaties kunnen worden beschouwd als organismen met tenminste enige vorm van 'universeel bewustzijn'. Zoals alle eigenschappen van levende wezens vormt bewustzijn een doodnormaal product van natuurlijke selectie op grond van een meer succesvolle overleving en voortplanting. Hetgeen in algemene zin wordt beschouwd als de grondslag van evolutie.

Zelfbehoud ontstaat als gevolg van en is inherent aan het concept van natuurlijke selectie (o.a. schaarste en competitie) en lijkt zich te kunnen manifesteren op grond van zowel genetische, fysieke als neurologische interacties.

2.2 Zonder onderbewustzijn bestaat er geen bewustzijn

Elk organisme met een (de)centraal zenuwstelsel dat in staat is tot neurologische interactie met zijn omgeving op grond van minimaal zelfbehoud bezit naast enig 'universeel bewustzijn' vanzelfsprekend een uitgebreid(er) onderbewustzijn. Het onderbewustzijn bestaat uit alle voorgeprogrammeerde onbewuste neurologische interacties van een organisme met zijn omgeving. Ook het eigen fysieke lichaam moet onder deze omgeving worden geschaard.

Voorgeprogrammeerde onbewuste neurologische interacties met de omgeving kunnen zowel bestaan uit een erfelijke (nature) als een aangeleerde (nurture) component. Het onderbewustzijn heeft zich hoogstwaarschijnlijk aanvankelijk als wegbereider en later in toenemende samenhang met het bewustzijn ontwikkeld. Bewustzijn vormtin deze zin een adaptatie van het onderbewustzijn.

Op zuiver fysieke reflexen na reguleert het onderbewustzijn feitelijk alle functies van het (de)centrale zenuwstelsel (zie paragraaf 2.3.). Binnen dit essay ga ik er vanuit dat ook het hormonale stelsel onderdeel uitmaakt van de meer uitgebreide definitie van het (de)centrale zenuwstelsel.

2.3 Benjamin Libet's experiment

Benjamin Libet heeft voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat het ons onderbewustzijn is dat ons grotendeels reguleert. Alle motorische besluitvorming (i.c. leidend tot spiercontracties) schijnt te worden gereguleerd vanuit ons onderbewustzijn. Hoewel het ons voorkomt dat we met betrekking hiertoe ook bewuste besluiten kunnen nemen, wordt dit op grond van Libet's interpretatie dus als onjuist beschouwd.

Op grond van uitgebreide neurologische monitoring is hiermee onderzocht en bewezen, dat zelfs als wij denken bewuste besluiten te nemen, er steevast in de orde van een paar honderd milliseconden voorafgaande aan zulke 'bewuste' besluiten hiermee verband houdende neurologische activiteiten in de betrokken motorische zenuwen vallen te constateren.

Wetenschapsbreed bestaat er helaas geen ultieme overeenstemming over de interpretatie van deze resultaten. Het kan er echter heel goed op wijzen dat het bewustzijn meer een verhaal achteraf is dan de feitelijke opdrachtgever van deze motorische activiteiten. De opdrachtgever zou dan namelijk steevast ons onderbewustzijn betreffen. Voor het verdere verloop van dit essay ga ik - overeenkomstig mijn door persoonlijke ervaringen gesterkte overtuiging (zie paragraaf 3.3.) - volledig uit van bovengenoemd narratief met betrekking tot de grotendeels onbewuste regulering van acties, activiteiten en gedrag.

2.3.1 Onbewuste 'vrije wil'

Libet's experiment heeft daarnaast een secundaire discussie aangejaagd met betrekking tot het wel of niet hebben van 'vrije wil'. Dat er als gevolg van onbewuste besluitvorming geen 'vrije wil' meer zou kunnen bestaan, is mijns inziens echter volstrekte onzin. Onbewuste beslissingen kunnen net zo goed een manifestatie van onze 'vrije wil' zijn. Dat 'vrije wil' gelijk gesteld zou moeten worden aan 'bewuste wil' is een wijdverbreide misvatting, die met name het gevolg lijkt te zijn van het ontbreken van accurate modellen en voldoende begrip met betrekking tot het onderbewustzijn en het bewustzijn.

2.4 Bewustzijn fungeert als feedback-loop naar het onderbewustzijn

Terug naar Benjamin Libet's experiment. Hieruit valt hoofdzakelijk af te leiden dat onze zgn. bewuste motorische besluitvorming structureel na-ijlt op onze onbewuste motorische besluitvorming. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit dan eveneens opgaat voor onze niet-motorische besluitvorming, zoals denken en redeneren (interne reflectie). Het bewustzijn speelt hierin ongetwijfeld een belangrijke rol, maar waarschijnlijk niet in direkt aansturende of regisserende zin. Samengevat valt er langs deze lijnen te beredeneren dat wij in essentie vanuit ons onderbewustzijn worden aangestuurd en gereguleerd.

Dit duidt er op dat het bewustzijn waarschijnlijk 'slechts' fungeert als een soort van feedback-loop naar het onderbewustzijn in plaats van dat het een op zichzelf staande aansturende en regisserende autoriteit betreft. Dat onze perceptie van bewustzijn hieraan volstrekt tegengesteld is, behandel ik onder paragraaf 3.4. 'Speculeren waarom ons bewustzijn fungeert als persoonlijkheid of ego'.

Het lijkt erop dat evolutionaire aanpassingen er toe hebben geleid dat het onderbewustzijn het bewustzijn aanvankelijk heeft inzet als een toepasselijk stukje gereedschap teneinde feedback uit de fysieke wereld en de omgeving te ontvangen. Het bewustzijn fungeert daarbij in zekere zin als een spiegel (feedback-loop) voor de fysieke gevolgen van acties, activiteiten en gedrag (oorzaak- en gevolgrelaties) in nauwe samenhang met het organisme. Hiermee werd het onderbewustzijn voor het eerst concreet in staat gesteld om te leren van ervaringen (nurture). Eén en ander heb ik gevisualiseerd binnen onderstaande flowchart.