Benieuwd naar je voorouders? Zo doe je zelf online stamboomonderzoek!

Het is een populaire hobby: stamboomonderzoek. We willen allemaal wel weten wie onze voorouders waren. En wat we misschien wel gemeen hebben met een paar generaties geleden. Bovendien weet je nooit wat je verder nog ontdekt: waar woonden je voorouders eeuwen geleden? Wat voor beroep hadden ze? Stamboomonderzoek is veel gemakkelijker geworden sinds gegevens digitaal beschikbaar zijn. Je startpunt kan gewoon je eigen bekende informatie en daarna Google zijn. Zo doe je zelf onderzoek naar je stamboom!

1. Documenteer alle informatie die je al hebt

Je kunt beginnen met de gegevens die je al hebt over je ouders, grootouders en hun ouders. Zo ver komen de meesten van ons nog wel zonder verder uitgebreid onderzoek te doen. Duik in je eigen familiegeschiedenis en vraag de mensen die hier misschien iets meer over weten of ze je op weg kunnen helpen. Op de site van het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG) vind je tips voor het digitaal opbouwen van je stamboom. Wel zo handig, want de informatie die je hebt kun je daarna meteen verwerken. Vraag niet alleen naar de namen, maar ook naar andere bekende data zoals woon- en geboorteplaatsen. Dat maakt je zoektocht gemakkelijker. Pas in de laatste eeuw zijn mensen vaker binnen verhuisd, voor die tijd leefden families voornamelijk in één regio.

Bekijk ook even dit filmpje van Cristel Stolk van Streekarchief Midden-Holland. Zij geeft handige tips en legt uit waar je moet beginnen: altijd bij jezelf. Vanuit het heden duik je dus in het verleden en niet omgekeerd.