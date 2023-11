AliExpress komt met binnen 5 dagen in huis garantie

Consumenten die wel eens shoppen op AliExpress ontvangen voortaan hun bestelde producten binnen 5 dagen als zij kiezen voor AliExpress Choice. Deze service garandeert levering binnen 5 werkdagen voor artikelen uit China die worden besteld via AliExpress Choice en zijn gemarkeerd met een '5-dagen levering' label. Daarnaast worden deze bestellingen gratis verzonden.

AliExpress Choice richt zich op een goede winkelervaring onder het motto "Better Choice, Better Price". In de AliExpress app en op de AliExpress website kunnen consumenten zoeken naar producten met het Choice label. Deze producten worden tegen een lagere prijs aangeboden en worden gratis verzonden als de bestelling boven de 10 euro is. AliExpress kan gratis verzending aanbieden omdat Choice-producten worden vervoerd door Cainiao, een wereldwijde leider in e-commerce logistiek.

11.11 Wereldwijd Shopping Festival



Deze nieuwe update komt net op tijd voor 's werelds grootste online shopping festival 11.11 (dat we hier ook kennen als Singles Day). Consumenten genieten op 11 november van kortingen en extra veel aanbiedingen. Dit jaar worden er tijdens het Global Shopping Festival miljoenen producten aangeboden met kortingen tot 50%. Vorig jaar was Singles Day goed voor een geschatte omzet van zo'n 157 miljard dollar.