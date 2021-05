​35 jaar geleden was cwi.nl de eerste Nederlandse domeinnaam

Precies 35 jaar geleden, op 1 mei 1986, registreerde Piet Beertema het eerste Nederlandse domein cwi.nl voor het Centrum Wiskunde en Informatica. Een week eerder zorgde diezelfde Piet Beertema ervoor dat het Nederlandse top level domein (.nl) officieel werd geregistreerd. De komst van domeinnamen in 1986 en 2 jaar later op 17 mei 1988 de beschikbaarheid van internet hebben in Nederland voor drastische veranderingen gezorgd.

Vandaag de dag is het een pandemie die heeft gezorgd voor een ongekende versnelling van de manier van leven en werken op en via de digitale snelweg. Zonder internet en domeinnamen zag het leven anders uit en was het onmogelijk om kinderlijk eenvoudig te bankieren, alles aan huis te laten bezorgen, online college te volgen, binnen een aantal uur een oude fiets te verkopen aan een onbekende, massaal coronatesten in te plannen of op alle vragen een antwoord te vinden met behulp van een zoekmachine.

We staan er niet veel bij stil, maar dit zijn zomaar een aantal dingen die we dagelijks doen, die we allemaal al heel gewoon vinden, maar zonder er ook maar een seconde bij stil te staan hoe het allemaal mogelijk is.

11 feiten over 35 jaar .nl

En daarom vandaag, precies 35 jaar na het vastleggen van de eerste .nl domeinnaam, kijken we even terug naar 10 leuke feiten over 35 jaar .nl.